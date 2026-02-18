3.9 مليارات درهم أرباح «مدن» في 2025

حققت مدن القابضة أداءً مالياً استثنائياً خلال 2025، مسجلة إيرادات بقيمة 13.8 مليار درهم وصافي أرباح 3.9 مليارات درهم ويُعد 2025 أول عام كامل للنتائج المالية الموحدة للمجموعة منذ تأسيسها في فبراير 2024، كما تم خلال العام استحواذ شركة العماد القابضة «لِعماد» على حصة ملكية 84.75% في «مدن القابضة»، في خطوة استراتيجية عززت متانة القاعدة المؤسسية للمجموعة، وأسهمت في تسريع تنفيذ استراتيجيتها ودعم قدرتها على تحقيق مستهدفاتها بكفاءة أعلى.

وشكل قطاع العقارات المحرك الرئيس لنمو المجموعة خلال 2025، مستنداً إلى تحقيق مبيعات قياسية بلغت 36.3 مليار درهم، بما يعكس متانة نموذج الأعمال وفعالية النهج الاستثماري الذي تتبناه المجموعة.

وتجاوزت إيرادات المجموعة 13.8 مليار درهم، محققة نمواً بمعدل 2.1 ضعف على أساس سنوي، نتيجة تسجيل إيرادات ناتجة عن التوسع المتواصل في محفظة المشاريع التطويرية قيد التنفيذ، وتحسن الأداء عبر قنوات الإيرادات المتكررة، إلى جانب المساهمات الإيجابية لعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.

وبلغت أرباح المجموعة المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 4.9 مليارات درهم، مسجلة نمواً 2.5 ضعف على أساس سنوي، مع تحسن هامش الربحية بمقدار 521 نقطة أساس إلى 35.2% وواصل صافي أرباح المجموعة تسجيل وتيرة نمو تفوق الإيرادات، ليصل إلى 3.9 مليارات درهم، بنمو بلغ 19.9 ضعفاً على أساس سنوي بعد استبعاد المكاسب غير المتكررة المسجلة في العام السابق، الأمر الذي يؤكد متانة الأداء التشغيلي واستدامة النتائج عبر مختلف قطاعات الأعمال الأساسية وسجّلت المجموعة مع ختام العام فائضاً نقدياً صافياً قدره 1.8 مليار درهم.

وقال جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «مدن القابضة»: امتداداً لمسيرة النمو المتواصلة التي حققتها مجموعة «مدن» خلال السنوات الماضية، شكل عام 2025 مرحلة جديدة من تسارع التحول الاستراتيجي للمجموعة، مدعوماً بتفعيل منظومة أعمال متكاملة ترتكز على تناغم وتكامل قطاعات التطوير والاستثمار وإدارة الأصول، وقد أسهم هذا النهج في تعزيز الجاهزية المؤسسية لاقتناص الفرص النوعية في الأسواق المحلية والدولية، إلى جانب توسيع الحضور العالمي للمجموعة بما يتماشى مع أولوياتها الاستراتيجية ورؤيتها المستقبلية الطموحة.

محطة مفصلية

وقال عبدالله الساهي، العضو المنتدب لمجموعة «مدن القابضة»: يعكس أداء مجموعة «مدن» خلال عام 2025 تقدماً ملموساً في تنفيذ استراتيجيتها بعيدة المدى، في عام شكّل محطة مفصلية في مسار نموها، مع توسيع نطاق أعمالها وتعزيز تنوع محفظتها الاستثمارية.

وانطلاقاً من نموذج أعمال متكامل قائم على التنويع والتكامل بين قطاعات العقارات والضيافة وإدارة الأصول والاستثمارات والفعاليات والتموين والسياحة، واصلت «مدن» تطوير وجهات ومجتمعات حضرية متكاملة تسهم في تحويل الرؤية التنموية إلى قيمة اقتصادية مستدامة.

الإيرادات المتكررة

وقال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مدن القابضة»: «كان عام 2025 عاماً حافلاً بالإنجازات، حيث تجاوزت الإيرادات 13.8 مليار درهم، فيما وصل صافي الأرباح إلى 3.9 مليارات درهم، مدفوعاً بالمبيعات العقارية القياسية التي بلغت 36.3 مليار درهم، مع التوسع في الإيرادات المتكررة ونمو الإيرادات المتراكمة إلى 46 مليار درهم وساهم استمرار العمل على تنفيذ المشاريع الرئيسية، والتقدم المستمر في الأسواق الدولية، ودمج الاستحواذات الاستراتيجية، في تعزيز الأرباح ومرونتها. ومع دخول 2026، تتمتع «مدن» بموقع قوي للبناء على هذا الزخم، من خلال التركيز المنضبط على التنفيذ، وتعزيز القيمة، وتحقيق نمو طويل الأجل».