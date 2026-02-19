الشارقة تعزز الشراكات الاقتصادية مع الهند

نظمت دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة زيارة عمل رسمية إلى جمهورية الهند بمشاركة عدد من هيئات ومؤسسات الإمارة، بالتعاون مع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» واتحاد الصناعات الهندية، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مجتمعات الأعمال في الشارقة والهند واستكشاف فرص التعاون والاستثمار في القطاعات التنموية والتي تشمل التكنولوجيا والخدمات والصناعة والثقافة.

ضمّ الوفد الرسمي إلى جانب الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، كلاً من محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لـ«استثمر في الشارقة»، ومروان صالح العجلة مدير إدارة ترويج ودعم الاستثمار في المكتب، وسيف محمد السويدي، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، ومحمد بني حماد، مدير تطوير الأعمال والتسويق في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

وتأتي الزيارة في سياق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الشارقة ومختلف المدن والمقاطعات الهندية، حيث أسهمت الاستثمارات الهندية في توفير أكثر من 3600 وظيفة خلال خمس سنوات، في حين بلغت قيمة معاملات المستثمرين الهنود في القطاع العقاري بالشارقة 6.1 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ما يؤكد الثقة المتنامية ببيئة الاستثمار في الإمارة وجاذبيتها للمستثمرين الدوليين.