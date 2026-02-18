غرفة تجارة دبي توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية

أبرمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، بهدف دعم رواد الأعمال المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة على تحقيق الاستدامة والأثر الاجتماعي.

وتهدف المذكرة إلى بناء شراكة استراتيجية تدعم انطلاقة وتوسع المشاريع الهادفة؛ حيث يركز التعاون على تحصيل مساهمات القطاع الخاص والمساهمات المجتمعية حصرياً عبر موقع وتطبيق منصة «جود»، التي تتولى تسهيل جمع المساهمات وإدارتها وصرفها مباشرة وفق أطر الحوكمة والامتثال المعتمدة.

خطوة محورية

وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: «نلتزم بتعزيز بيئة أعمال تمكن المشاريع الهادفة من الازدهار. وتمثل شراكتنا مع جود خطوة محورية نحو بناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال الاجتماعية في دبي؛ حيث يتيح ربط المشاريع المؤثرة بالتمويل والموارد الحيوية للجيل الجديد من رواد الأعمال مواجهة أبرز التحديات الاجتماعية والبيئية، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال المسؤولة، ويساهم مباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

وقال مروان راشد بن هاشم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية – جود: «نسعى من خلال منصاتنا الرقمية إلى توفير قنوات شفافة وسهلة الوصول وموثوقة لدعم المبادرات والمشاريع التي تلبي احتياجات المجتمع الحقيقية، وتمكين رواد الأعمال الاجتماعيين من تحويل أفكارهم إلى أثر ملموس ومستدام. ويأتي التعاون في إطار التزامنا ببناء منظومة متكاملة تعزز الشراكة بين المجتمع والقطاع الخاص، وتسهم في دعم اقتصاد أكثر شمولاً وابتكاراً واستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 ورؤية الإمارة لمستقبل قائم على الأثر الإيجابي والتنمية المستدامة».

وبموجب الاتفاقية، يتعاون الطرفان في المبادرات ذات الصلة، وتسهيل الوصول إلى الفرص التي تدعم تحقيق نتائج اجتماعية وبيئية إيجابية؛ كما سيركز التعاون على تشجيع مشاركة أصحاب المصلحة من خلال بذل جهود منسقة للتواصل والتوعية، وتبادل المعلومات العامة والرؤى لتعزيز الشفافية، والاستفادة من الموارد والقنوات المتاحة لكل طرف لزيادة الوعي ودعم المبادرات. وتدعم مذكرة التفاهم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تسعى لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل؛ ومن خلال تعزيز منظومة ريادة الأعمال الاجتماعية، تساهم كل من غرفة تجارة دبي ومع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية - جود في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وابتكاراً واستدامة، ما يعزز مكانة دبي الرائدة عالمياً في مجال الأعمال والأثر المجتمعي.