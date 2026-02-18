«الإمارات دبي الوطني» يطلق حاسبة الكربون على تطبيق الهاتف المتحرك

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، إطلاق خدمة جديدة لدعم العملاء في التحقق من بصمتهم الكربونية بناءً على معاملاتهم، من خلال حاسبة الكربون على تطبيق «ENBD X» للهاتف المتحرك.

وتمثل المبادرة إضافة جديدة ضمن استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لبنك الإمارات دبي الوطني، بما يعزز التزامه بالاستدامة والتميز، فضلاً عن التوافق مع المستهدفات الوطنية لتعزيز المرونة البيئية والمجتمعية.

وستكون حاسبة الكربون الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني متاحة ضمن تطبيق «ENBD X» للهاتف المتحرك، ما يتيح لحوالي 2 مليون مستخدم ربط الرفاه المالي بالعمل المناخي. وتقوم الحاسبة بتحليل معاملات العملاء تلقائياً وتقدير حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحب لها.

ويستطيع العملاء قياس الانبعاثات وإدارتها والحد منها بشكل فعال من خلال تعديل أنماط إنفاقهم لتكون أكثر استدامة. وتقدم الميزة رؤى شخصية، وتشجع على تغيير السلوكيات بناءً على حسابات وتوصيات محلية باستخدام تحليل شهري للبصمة الكربونية لكل عميل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لعملاء البنك الوصول إلى معلومات تثقيفية تركز على خفض الانبعاثات بمرور الوقت من خلال استبيان مخصص لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني.

الحياد المناخي

وقال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يلتزم بنك الإمارات دبي الوطني التزاماً راسخاً بتحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، ويسعى في هذا الإطار لبناء مستقبل منخفض الكربون لدولة الإمارات من خلال تنفيذ استثمارات استراتيجية رائدة. نحن نسعى لتمكين عملائنا ليس فقط من فهم بصمتهم البيئية، بل والتعامل معها والحد منها، ما يسهم في تعزيز الأثر الجماعي من أجل مستقبل عالمي أكثر صحة واستدامة. وتعيد حاسبة الكربون الجديدة تعريف معايير الخدمات المصرفية المسؤولة، لترسي معياراً جديداً للمنطقة».

نشر الوعي

وقال يوسف سعيد محمد، رئيس الخدمات المصرفية المميزة والشخصية، ومبيعات الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «لا شك أن نشر الوعي يمثل بداية التغيير. ويسرنا في بنك الإمارات دبي الوطني الإعلان عن حاسبة الكربون كخطوة رائدة ومؤثرة من شأنها تمكين عملائنا من الحصول على تمثيل مرئي لأثرهم البيئي، ورؤى وبيانات تساعدهم على اتخاذ إجراءات مسؤولة وتحقيق الرفاه المالي. ويعكس إطلاق مثل هذه المبادرات قدرتنا على الابتكار مع الالتزام في الوقت نفسه بالأهداف البيئية والاجتماعية المهمة».