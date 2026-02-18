دبي الجنوب تفتتح منشأة «RH Aero» لخدمات دعم الطائرات وصيانة المحركات

أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب الافتتاح الرسمي لمنشأة «RH Aero» المتطورة، التي تمثل المركز الإقليمي الجديد لخدمات معدات الدعم الأرضي للطائرات وحلول صيانة أدوات المحركات والهياكل، لتخدم أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا والهند ضمن استراتيجية توسعها العالمية.

وتمتد المنشأة الجديدة على مساحة تقارب 2800 متر مربع، موزعة على 4 أقسام متجاورة بمساحة 700 متر مربع لكل منها، وقد صممت لتواكب متطلبات النمو المستقبلي للشركة وتوسيع قدراتها التشغيلية، بما يعكس التزامها طويل الأمد تجاه المنطقة. وتوفر المنشأة الجديدة مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل الفحص والاختبار والمعايرة وإعادة الاعتماد، إضافة إلى الصيانة والإصلاح والتجديد لمعدات الدعم الأرضي وأدوات الطائرات. كما تقدم خدمات اختبار الأحمال، وبرامج التعديل والتحديث، والدعم الفني، والخدمة الميدانية، والمساعدة في حالات الطائرات المتوقفة. وتتيح هذه القدرات تعزيز سرعة الاستجابة وتقديم حلول متكاملة مرخصة من مصنعي المعدات الأصلية لشركات الطيران وشركات الصيانة والإصلاح والتجديد في المنطقة.

حضر حفل الافتتاح طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، ومارتن دير، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «RH Aero» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند، إلى جانب عدد من كبار التنفيذيين من الجانبين.

محطة مهمة

وقال طحنون سيف: «يشكل افتتاح مركز خدمات "RH Aero" الجديد محطة مهمة في جهودنا لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتميز في قطاع الطيران. ويعكس وجود شركات عالمية مرموقة مثل هذه الشركة ضمن منظومة مشروع محمد بن راشد للطيران الثقة الكبيرة التي توليها الشركات الدولية للبنية التحتية المتكاملة والموقع الإستراتيجي الذي يقدمه المشروع في دبي الجنوب».

وأكد مارتن دير أن اختيار دبي الجنوب لتأسيس هذا المركز الإقليمي يأتي في إطار إستراتيجية الشركة لتوسيع حضورها العالمي وتحسين خدماتها لعملائها في المنطقة، وقال: «نحن فخورون بإطلاق مركزنا الجديد الذي يتيح لنا تقليص أوقات الصيانة وتقديم خدمات عالية الكفاءة ومطابقة لمعايير الشركات المصنعة والدعم الأرضي، مع توفير دعم أسرع وأقرب لعملائنا في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند».

وتعد شركة «RH Aero Systems» من الشركات الرائدة عالمياً في معدات دعم الطائرات وخدمات أدوات المحركات والهياكل، وتشمل أعمالها تحت علامتيها RhinestahI وHYDRO شبكة تضم 26 مركز خدمة عالمياً تقدم حلولاً هندسية مبتكرة وشاملة لمصنعي المعدات الأصلية وشركات الصيانة والإصلاح والتجديد والمشغلين في مختلف أنحاء العالم.

ويشار إلى أن مشروع محمد بن راشد للطيران يوفر للشركات العالمية في مجال الطيران فرصاً استثمارية، حيث يعد منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطيران الخاص وشركات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات والأنشطة المرتبطة بها. ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب، والتي قامت بتطويره ليكون مركزاً لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم، كما يسعى إلى تعزيز الصناعات الهندسية بما يدعم رؤية الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران.