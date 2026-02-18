مذكرة تفاهم بين «راكز» و«الفجيرة الوطني» لتقديم حلول مصرفية للشركات

أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، وبنك الفجيرة الوطني عن تجديد شراكتهما الاستراتيجية من خلال توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تمكين الشركات المسجلة لدى «راكز» من الوصول إلى مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية المصممة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى في مختلف مراحل نموها.

ويأتي تجديد الشراكة امتداداً للتعاون طويل الأمد بين الجانبين، بما يعزز مكانة بنك الفجيرة الوطني كأحد الشركاء المصرفيين المفضلين لدى راكز، ويعكس التزام الطرفين بتبسيط رحلة الأعمال وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية في رأس الخيمة وعلى مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني عدنان أنور، والرئيس التنفيذي لراكز رامي جلاد، في مركز كومباس للأعمال في رأس الخيمة.

وسيقدم بنك الفجيرة الوطني بموجب الاتفاقية لعملاء راكز خدمات مبسطة لفتح حسابات الأعمال، وإتاحة الاستفادة من مجموعة واسعة من حلول الأعمال، إلى جانب دعم مخصص لمرحلة الانضمام واستكمال الإجراءات المصرفية. وتشمل الخدمات المتاحة ضمن الشراكة حلول إدارة السيولة، وخيارات التمويل، وخدمات مصرفية تعتمد على علاقة مباشرة مع مديري علاقات محددين لضمان تجربة سلسة ومباشرة منذ اليوم الأول.

وقال عدنان أنور، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: «يسعدنا تجديد شراكتنا مع راكز ومواصلة دعم مجتمع الأعمال المتنوع لديها». وتابع: «تؤكد هذه الخطوة التزام بنك الفجيرة الوطني بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى من خلال توفير حلول مصرفية شاملة مصحوبة بدعم متخصص وارتباط مباشر بمديري العلاقات. ونسعى معاً لتمكين الشركات من تأسيس أعمالها وتشغيلها وتنميتها بثقة في رأس الخيمة وفي مختلف أنحاء الدولة».

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لراكز: «تعزيز الوصول إلى خدمات مصرفية موثوقة عنصر أساسي في نجاح الأعمال. ويأتي تجديد الاتفاقية مع بنك الفجيرة الوطني ليبني على قاعدة راسخة ويوسع نطاق الحلول المتاحة لعملائنا، خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصناعية. ويمثل التعاون دفعة إضافية لجهودنا المستمرة في تبسيط رحلة العميل وترسيخ مكانة رأس الخيمة وجهة مفضلة للاستثمار والنمو».