44 ألف زائر لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، اختتمت فعاليات النسخة السادسة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب بنجاح لافت ليعكس هذا النجاح مكانة المعرض كواحد من أهم وأكبر الفعاليات المتخصصة في القوارب واليخوت الفاخرة والرياضات البحرية على مستوى المنطقة.

وقال حميد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: إن النجاح الكبير لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب 2024، يعكس التزامنا في مجموعة أدنيك بالتميز في التخطيط والتنظيم، وبناء منصة بحرية عالمية تجمع بين الابتكار والتجربة الفريدة والتأكيد على أن أدنيك هي الوجهة العالمية الرائدة لتنظيم واستضافة الفعاليات البحرية الكبرى.

واستقطبت هذه النسخة 43,732 زائرًا وزيادة ملحوظة في مساحة المعرض وعدد العارضين مما عزز من مكانة أبوظبي كمركز رائد للابتكار والاستدامة في القطاع البحري العالمي.

واستضاف المعرض، 43,732 زائرًا، وهو رقم قياسي يمثل زيادة بنسبة 25% مقارنة بالنسخة السابقة. كما شهد المعرض نموًا ملحوظًا في الحجم والنطاق، حيث توسعت مساحة العرض بنسبة 15% لتصل إلى 75,000 متر مربع.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد العارضين والعلامات التجارية بنسبة 14% ليبلغ 813، مقارنة بـ 711 في النسخة السابقة، مع مشاركة عارضين من 56 دول، بما في ذلك ست دول تشارك لأول مرة، وهم لوكسمبورغ واليونان والسويد، ومصر والبحرين وروسيا.

من ناحية أخرى، وبرعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وبالتعاون مع مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، التابع لدائرة البلديات والنقل، أعلنت «أبوظبي البحرية»، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، عن الفائزين بجوائز أبوظبي البحرية لعام 2024 (نسخة المراسي).

وشكلت الاحتفالية منصة للاحتفاء بالإنجازات الاستثنائية والمبادرات النوعية والنهج القيادي المتميز للمراسي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. وأقيمت مراسم التكريم خلال معرض أبوظبي الدولي للقوارب، حيث توزعت الجوائز على ست فئات رئيسية.

وشهدت نسخة «جوائز أبوظبي البحرية» لهذا العام إقبالاً كبيراً على المشاركة، حيث استقبلت 120 طلب مشاركة من مراسٍ عديدة في ثماني دول، ما يعادل ثلاثة أضعاف مشاركات دورة العام 2023. ويعكس اتساع نطاق الإقبال على المشاركة في الجائزة تزايد أهميتها على مستوى القطاع البحري إقليمياً.

وقال د. سيف الناصري، دائرة البلديات والنقل: «إن جوائز أبوظبي البحرية (نسخة المراسي) تأتي كجزء من التزامنا التام بتطوير القطاع وتعزيز معايير التميز على المستويين المحلي والإقليمي.

حيث تعد هذه الجوائز خطوة مهمة نحو تقدير ودعم الإنجازات النوعية التي تسهم في رفع جودة الخدمات البحرية وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات الصحة، والسلامة، والاستدامة، والابتكار في القطاع، بما يعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للقطاع البحري».

وقال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية، الرئيس التنفيذي للاستدامة، مجموعة موانئ أبوظبي: «تأتي جوائز أبوظبي البحرية تجسيداً للأهداف الرامية إلى إرساء دعائم قطاع بحري أكثر تقدماً ومرونة، ودعم الابتكار وترسيخ الممارسات المستدامة. ونتوجه بأطيب التهاني لجميع الفائزين. ونتطلع إلى نسخة جديدة من «جوائز أبوظبي البحرية» العام المقبل».