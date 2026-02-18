توجه المسافرين في الإمارات نحو الإقامات المحلية والسفر الهادف

كشفت «ويجو»، عن أنماط سفر المقيمين في دولة الإمارات خلال شهر رمضان 2026، حيث يتزايد الإقبال على الإقامات المحلية، والتجارب الثقافية، والرحلات القصيرة ذات البعد الروحي خلال الشهر الفضيل.

ويتجه المقيمون في الإمارات إلى التخطيط لرحلات أقصر. ويعكس سلوك السفر خلال هذه الفترة تركيزاً متزايداً على التنقل داخل الدولة، إلى جانب إقبال محدود على رحلات خارجية قصيرة إلى وجهات قريبة ذات بُعد ثقافي.

وتواصل الإقامات المحلية لعب دور أساسي في تخطيط السفر خلال شهر رمضان، بسبب سهولة الوصول ومرونة مدة الإقامة، إلى جانب الفعاليات الثقافية التي تشهدها الإمارات خلال شهر رمضان.

وتشير بيانات ويجو إلى أن عمليات البحث عن الإقامات المحلية سجلت نمواً تجاوز ضعف مستواها مقارنة برمضان 2025.

وتتصدر دبي وأبوظبي قائمة الوجهات الأكثر بحثاً للإقامات المحلية خلال شهر رمضان، مع ميل واضح نحو فنادق الفئة المتوسطة العليا، حيث تشكل فنادق الأربع نجوم نحو 31% من إجمالي عمليات البحث.

وفي الوقت نفسه، سجل متوسط أسعار الفنادق خلال رمضان 2026 ارتفاعاً بنسبة 17%، في انعكاس مباشر لزيادة الطلب على فترات الإقامة القصيرة.

وخلال شهر رمضان، يفضل المقيمون الفنادق القريبة من مناطق المساجد، والمواقع الثقافية، وخيم رمضان، والمساحات المخصصة للمشي، ما يتيح التخطيط لموائد الإفطار مع الأنشطة الاجتماعية والثقافية ضمن إقامة قصيرة.