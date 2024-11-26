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أعمال

«إينوك» تحتفل بعيد الاتحاد

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البيان

دبي
خلال الاحتفال بحضور سيف الفلاسي
خلال الاحتفال بحضور سيف الفلاسي

احتفلت مجموعة إينوك بعيد الاتحاد الـ53 في المقر الرئيسي للمجموعة في دبي. وشارك فريق الإدارة العليا، بمن فيهم الرئيس التنفيذي للمجموعة سيف الفلاسي، وموظفو المجموعة، في عدد من الأنشطة للاحتفال بتقدم الدولة وتاريخها.

وتضمنت الاحتفالات العديد من الأنشطة، التي شملت المسابقات التراثية تحت شعار «شخصيات من تراثنا»، والأغاني الشعبية. إلى جانب مشاركة عدد من المشاريع الوطنية تحت شعار «بكل فخر من الإمارات».

ولم تقتصر احتفالات عيد الاتحاد الثالث والخمسين على مقر الشركة فقط، فقد أعلنت المجموعة عن خصم من «أوتوبرو» لسائقي السيارات يصل إلى 53% على خدمات مختارة في الفترة بين 1 و4 ديسمبر.