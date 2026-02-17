«فلاي دبي» و«جامعة الإمارات للطيران» تطلقان برنامجاً لتدريب المواهب الإماراتية

وقعت «فلاي دبي» مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات للطيران للتعاون في إطلاق برنامج تدريب مُرحِّل طيران للمواهب الإماراتية، في خطوة تعكس التزام الناقلة بتطوير المواهب، وتمكين القوى العاملة الوطنية، وبناء قدرات طيران داخلية متخصصة في الشركة.

وقع مذكرة التفاهم كل من ناصر بن خرباش، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في «فلاي دبي»، والأستاذ الدكتور أحمد العلي، نائب رئيس جامعة الإمارات للطيران، بحضور حمد عبيدالله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»، وميك هيلز، الرئيس التنفيذي للعمليات. وتمثل هذه الاتفاقية الخطوة الأولى نحو إطلاق البرنامج المتوقع في يوليو 2026، يستهدف الكفاءات المواطنة.

وبموجب هذه الشراكة، سيخضع المرشحون لدورة تدريبية تمهيدية في مُرحِّل طيران في جامعة الإمارات للطيران وهو برنامج معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات (الجزء الثاني من لوائح الطيران المدني)، مدته عشرة أسابيع، مصمم لإعداد المتدربين للحصول على رخصة مُنسق مُرحِّل طيران. يزود البرنامج المتدربين بالمعرفة الفنية والتشغيلية الأساسية، بما في ذلك قانون الطيران، والأرصاد الجوية، والملاحة، وأداء الطائرات، والوزن والتوازن، والعوامل البشرية، وتخطيط الرحلات، مع التركيز على التعاون الوثيق مع الطيارين لضمان عمليات آمنة وفعالة.

ويعد هذا البرنامج استثماراً استراتيجياً في القوى العاملة المستقبلية لشركة فلاي دبي، وعاملاً أساسياً في منظومة التدريب الخاصة بالشركة. من خلال مسار تطوير مهني منظم للمواطنين الإماراتيين الذين ليس لديهم خبرة سابقة في مجال الطيران، تُوسع هذه المبادرة نطاق الوصول إلى وظائف الطيران عالية المهارة، وتُعزز قاعدة الكوادر المهنية المستقبلية في عمليات الطيران.

وقال ناصر بن خرباش: يعدّ تطوير الكفاءات الوطنية والاستثمار في كوادرنا البشرية ركيزة أساسية لاستراتيجية نمو «فلاي دبي». ولا يقتصر دور هذا البرنامج على دعم التدريب الداخلي والتخطيط لشغل هذه المناصب، بل يُسهم أيضاً في تحقيق أهداف التنمية الوطنية من خلال توفير فرص عمل مجدية وبناء قاعدة مستدامة من كوادر الطيران المستقبلية، بمن في ذلك موظفو إدارة الرحلات والمهندسون والطيارون.

من جهته، قال الأستاذ الدكتور أحمد العلي، نائب مدير جامعة الإمارات للطيران: تتميز جامعة الإمارات للطيران بخبرة راسخة في تصميم وتنفيذ برامج تدريبية نوعية وفعّالة تخدم قطاع الطيران. وعلى امتداد أكثر من ثلاثين عاماً، ساهمنا في إعداد كوادر مؤهلة وتعزيز القدرات ضمن منظومة الطيران. ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذه المبادرة الهادفة إلى تنمية الكفاءات الإماراتية، من خلال توظيف خبراتنا الأكاديمية في مختلف تخصصات الطيران لتقديم برنامج تدريبي هادف ومتكامل.