تفاهم بين «الفجيرة الوطني» ومنطقة التجارة الحرة بأم القيوين

أعلن بنك الفجيرة الوطني توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة منطقة التجارة الحرة بأم القيوين، في إطار تعاون استراتيجي يهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المصرفية المقدمة للشركات العاملة في الإمارات الشمالية.

وبموجب الاتفاقية، تم تعيين بنك الفجيرة الوطني بوصفه أحد الشركاء المصرفيين المفضلين لدى هيئة منطقة التجارة الحرة بأم القيوين، ما يؤكد التزام البنك الراسخ بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المرخصة أو المسجلة ضمن الهيئة. وتسهم الشراكة في تسهيل عمليات الانضمام وفتح الحسابات المصرفية بصورة منظمة وأكثر كفاءة، ما يضمن وصول الشركات إلى حلول مالية مخصصة تمكنها من النمو والاستثمار.

الخدمات

وقال عدنان أنور، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: «نهدف من خلال هذه الشراكة إلى تبسيط تجربة الخدمات للشركات العاملة في إمارة أم القيوين، ما يوفر لها الدعم والموارد الضرورية للازدهار والنجاح. ويعكس تعاوننا مع هيئة منطقة التجارة الحرة بأم القيوين التزامنا المستمر بتعزيز النمو الاقتصادي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة». ويخصص بنك الفجيرة الوطني فرقاً مصرفية متخصصة لدعم عملاء الهيئة، ما يوفر عملية فتح حسابات مصرفية أكثر سرعة ودعماً مخصصاً لعمليات التسجيل. بالإضافة إلى ذلك، يشارك البنك خبرته الواسعة من خلال جلسات تبادل المعرفة وبرامج التدريب لفرق العمل في الهيئة، ما يضمن تنسيقاً سلساً وتقديم خدمات مميزة.

وقال جونسون جورج، المدير العام لهيئة منطقة التجارة الحرة بأم القيوين: «يسرنا التعاون مع بنك الفجيرة الوطني، المؤسسة المالية الموثوقة التي تمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات في مجال دعم الشركات. وستسهم الاتفاقية في تحسين تجربة عملائنا من خلال توفير حلول مصرفية سلسة ومتكاملة لهم وإرشاداً احترافياً من المختصين».