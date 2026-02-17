338 مليون درهم أرباح «تعاونية الاتحاد» بارتفاع 7.4% في 2025

ارتفعت أرباح شركة «تعاونية الاتحاد» 7.4% لتصل إلى 338 مليون درهم بنهاية عام 2025، قياساً بأرباح قدرها 314.6 مليون درهم في العام 2024، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 10% إلى 2.035 مليار درهم.

يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 10% مقارنة بالعام 2024، بالإضافة إلى تراجع مصاريف المسؤولية المجتمعية بنسبة 52% لتصل إلى 9.3 ملايين درهم خلال العام 2025، مقابل 19.5 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كما يعود إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى بنسبة 7% لتصل إلى 20.4 مليون درهم خلال الفترة الحالية، مقابل 19 مليون درهم خلال العام 2024.

وأوصى مجلس الإدارة لشركة تعاونية الاتحاد، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 14% (ما يعادل 14 فلساً/للسهم) بقيمة 244.38 مليون درهم، وتوزيع عائد على مشتريات المساهمين من التعاونية بنسبة 5% من مشتريات المساهمين بمقدار 36.81 مليون درهم عن عام 2025.