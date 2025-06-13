فلاي دبي تعلّق رحلاتها إلى 5 دول في الشرق الأوسط

أعلن متحدث باسم شركة فلاي دبي عن تأثر عدد من رحلاتها الجوية نتيجة الإغلاق المؤقت للمجال الجوي فوق إيران وإسرائيل، والذي بدأ في الساعات الأولى من صباح الخميس، 13 يونيو.

وقال نظراً للإغلاق المؤقت للمجال الجوي فوق إيران وإسرائيل في الساعات الأولى من 13 يونيو، تأثرت بعض رحلات فلاي دبي. حيث تم تعليق الرحلات إلى عمّان، بيروت، دمشق، إيران وإسرائيل، كما تم إلغاء عدد من الرحلات أو تغيير مسارها أو عودتها إلى وجهتها الأصلية.

‎وأضاف نتابع الأوضاع في المنطقة عن كثب ونجري التعديلات اللازمة على جدول رحلاتنا وفقاً لذلك. سلامة ركابنا وطاقمنا هي أولوياتنا. ونحن على تواصل مباشر مع المسافرين الذين تأثرت خطط سفرهم.

‎ونصح المسافرين بالتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال "إدارة الحجز"، والتحقق من حالة رحلاتهم عبر flydubai.com للاطلاع على آخر المستجدات.