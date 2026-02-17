18486 شركة هندية جديدة في غرفة تجارة دبي خلال 2025

كشف تقرير جديد أصدرته غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن الشركات الهندية واصلت صدارتها لقائمة الشركات الجديدة الأجنبية المنضمة إلى عضوية الغرفة خلال العام 2025، بواقع 18486 عضواً جديداً، بنمو 11% مقارنة بعدد الشركات الهندية التي انضمت للعضوية خلال الفترة ذاتها من 2024، ما يعكس الجاذبية والمكانة الاستراتيجية التي تحظى بها دبي لدى المستثمرين ورجال الأعمال الهنود.

المرتبة الثانية

وحلت باكستان في المرتبة الثانية بـ 9138 شركة جديدة في 2025، بزيادة سنوية قدرها 12%، في حين جاءت مصر بالمرتبة الثالثة ضمن قائمة جنسيات الشركات المنضمة إلى عضوية الغرفة، حيث بلغ عدد الشركات المصرية الجديدة المسجلة بعضوية الغرفة العام الماضي 5043 شركة. وحلت المملكة المتحدة في المركز الرابع مع 2733 شركة جديدة، بنمو سنوي قدره 5%، وجاءت بنغلاديش في المرتبة الخامسة، حيث انضمت 2721 شركة جديدة من بنغلاديش إلى عضوية الغرفة في العام الماضي بنمو 15% على أساس سنوي.

وجاءت سوريا في المركز السادس مع انضمام 1907 شركات جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي. واحتلت الشركات الصينية المركز السابع بانضمام 1583 شركة جديدة بنمو 7% على أساس سنوي، وجاء الأردن في المركز الثامنة بانضمام 1325 شركة جديدة. وحصلت تركيا على المركز التاسع بواقع 1308 شركات جديدة، بينما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز العاشر بانضمام 1.054 شركة جديدة.

ومع انضمام 71830 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة خلال العام 2025، ارتفع العدد الإجمالي لأعضاء الغرفة إلى 292486 شركة نشطة بنهاية العام 2025 مقارنة بـ 258318 شركة في 2024، بنمو وقدره 13.2%.

القطاعات

ومن حيث توزيع القطاعات للشركات الجديدة المنضمة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال العام 2025، استحوذ قطاع العقارات وقطاع التأجير وخدمات الأعمال على 37.6% من أنشطة الأعضاء الجدد، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بحصة بلغت 34.5%،، وجاء قطاع البناء في المرتبة الثالثة بنسبة 17.2%، فيما جاء قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية في المرتبة الرابعة بنسبة 7.9% تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 7.2%.