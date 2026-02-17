دبي القابضة و«نورد أنجليا للتعليم» تبرمان شراكة لتطوير مدارس متميزة في دبي

تتضمن الشراكة إنشاء مدرسة جديدة تابعة لـ «نورد أنجليا للتعليم» في مدينة دبي للإنتاج



خطط مستقبلية لتأسيس مدارس ضمن المجمعات السكنية المتكاملة التابعة لدبي القابضة



أعلنت كل من دبي القابضة وشركة نورد أنجليا للتعليم، عن خطة مشتركة لتطوير وتشغيل سلسلة من المدارس المتميزة في دبي لمراحل الروضة حتى الصف الثاني عشر (K-12) وفق أرقى المعايير العالمية. وستتولى «دبي القابضة لإدارة الأصول»، بموجب هذه الشراكة، مسؤولية تشييد مرافق مدرسية مصممة خصيصاً لتتولى نورد أنجليا للتعليم مهام تشغيلها، ما يسهم في إثراء المنظومة التعليمية داخل المجمعات السكنية التابعة لدبي القابضة، ويرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للمعرفة والابتكار واستقطاب الكفاءات.

ومن المقرر افتتاح أولى مدارس «نورد أنجليا للتعليم»، والتي ستعتمد المنهج البريطاني، في مدينة دبي للإنتاج خلال السنوات القليلة المقبلة، رهناً بالحصول على الموافقات النهائية من هيئة المعرفة والتنمية البشرية. وتخدم المدرسة الجديدة العائلات المقيمة في المجمعات المجاورة، بما في ذلك جميرا جولف إستيت، وإميريتس ليفينج، وتلال الغاف؛ فيما تشمل الخطط المستقبلية توسيع نطاق الشراكة لتأسيس مدارس إضافية ضمن المجمعات الرئيسية الأخرى التابعة لدبي القابضة.

ومن خلال الاستفادة من محفظة الأراضي الواسعة والخبرات المتراكمة لدبي القابضة في مجال التطوير العقاري، إلى جانب المكانة العالمية الرائدة التي تتمتع بها «نورد أنجليا للتعليم» في تقديم حلول التعليم الدولي المتميزة، ستسهم هذه الشراكة في تحقيق قيمة طويلة الأجل وتعزيز الوصول إلى خيارات تعليمية عالية الجودة ضمن المجمعات السكنية المتكاملة التابعة لدبي القابضة، بما يدعم تلبية احتياجات التعداد السكاني المتنامي في دبي، والذي يتجاوز 4 ملايين نسمة. وينسجم هذا التوجه مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) واستراتيجية دبي للتعليم 2033 (E33)، لضمان حصول الطلاب على تعليم عالمي المستوى يواكب المعايير الدولية.

وقال عمر كريم، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة للاستثمارات: «يمثل هذا التعاون محطة مهمة في مسيرة تنفيذ استراتيجيتنا لتنويع محفظتنا الاستثمارية عبر التوسع في قطاعات حيوية. ويأتي الاستثمار في التعليم خطوة طبيعية ومنطقية تواكب مسيرة دبي المتواصلة في تعزيز اقتصاد المعرفة واستقطاب المواهب العالمية. ومن خلال دمج التميز التعليمي الذي تتمتع به «نورد أنجليا» ضمن مجمعاتنا السكنية، نعمل على تحقيق قيمة مستدامة وتعزيز جاذبية دبي ومكانتها العالمية. وينسجم هذا التوجه بسلاسة مع رؤيتنا لتطوير مجمعات مستقبلية تلبي متطلبات الغد وتحقق قيمة طويلة الأجل للأسر ولمحفظتنا الاستثمارية ولدولة الإمارات العربية المتحدة».

من جانبه، قال مالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لـ «دبي القابضة لإدارة الأصول»: «تعكس هذه الشراكة التزام دبي المتواصل ببناء مركز حضري مستقبلي متكامل وتوفير بيئة تمكن الأفراد والشركات من الازدهار والنمو. ويُعد التعليم عالي الجودة ركيزة أساسية لتحقيق هذا الطموح، حيث ستسهم مسؤوليتنا في تطوير مرافق مدرسية جديدة في تلبية الاحتياجات المتنامية لمجمعاتنا السكنية. ومن خلال هذه الشراكة مع «نورد أنجليا»، سيحظى الطلاب في دبي بتجربة تعليمية تواكب احتياجات المستقبل وتعزز الابتكار والإبداع ومفهوم المواطنة العالمية».

كما سيتسنى للطلاب التواصل والتعاون مع أكثر من 100.000 من أقرانهم حول العالم عبر منصة التعلم الإلكترونية «جلوبال كامبوس» (Global Campus) التابعة لـ «نورد أنجليا»، بالإضافة إلى المشاركة في تجارب عالمية حصرية تشمل رحلات استكشافية إلى تنزانيا ومنطقة لي مارتينيه في سويسرا، فضلاً عن المشاركة في فعاليات رياضية وفنية إقليمية عالية المستوى.

وعلق أندرو فيتز ماوريس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «نورد أنجليا للتعليم»، قائلاً: «من خلال شراكتنا مع دبي القابضة للاستثمارات، سنتمكن من توفير فرص جديدة للعائلات في دبي التي تتطلع لتوفير أفضل تعليم دولي لأبنائها. إن النهج الشخصي الذي تتبناه "نورد أنجليا" في التدريس والتعلم يهيئ الطلاب لدخول سوق العمل بكل جدارة ويفتح أمامهم أبواب الفرص العالمية، من خلال مساعدتهم على اكتساب الثقة بالنفس والقدرة على الإبداع والتفكير التعاوني، وهي المهارات الأساسية اللازمة للنجاح في المستقبل».

وستسهم علاقات التعاون التي تجمع «نورد أنجليا» مع نخبة من أبرز المؤسسات العالمية المرموقة، مثل منظمة «اليونيسيف»، و«مدرسة جويليارد»، و«معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا»، و«أكاديمية IMG» في إثراء عمليات التعليم والتعلم التي توفرها. وتقدم هذه الشراكات للطلاب والمعلمين تجارب تعليمية استثنائية تدمج التأثير المجتمعي وفنون الأداء ومجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM) والرياضة وجودة الحياة في صميم المناهج التعليمية اليومية. بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد الطلاب من المبادرات البحثية العالمية التي تقودها «نورد أنجليا» في مجالات معرفية محورية، مثل ما وراء المعرفة وتكنولوجيا التعليم.

تجدر الإشارة إلى أن مدارس «نورد أنجليا» في دبي، والتي تشمل «مدرسة نورد أنجليا انترناشيونال» و«المدرسة السويسرية الدولية العلمية»، حائزة على العديد من الجوائز وتتمتع بسجل حافل بالإنجازات وسمعة مرموقة في تحقيق التميز الأكاديمي. وقد أُدرجت كلتا المدرستين في مؤشر سبيرز المرموق للمدارس، الذي يصنف أفضل المدارس الخاصة في العالم، حيث يحقق طلابهما باستمرار نتائج استثنائية في امتحانات البكالوريا الدولية (IB) والمستوى المتقدم (A-Level) والشهادة العامة للتعليم الثانوي (GCSE)، وهو ما يؤهلهم للالتحاق بأفضل 100 جامعة على مستوى العالم ومواصلة مسيرتهم التعليمية في أرقى الصروح الأكاديمية.