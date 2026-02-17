«إمستيل» تبرم اتفاقية لنقل المواد الخام بقيمة 600 مليون درهم

أعلنت مجموعة إمستيل، عن توقيع اتفاقية للنقل البحري للمواد الخام مع شركة أولدندورف كاريرز لمدة 5 سنوات بقيمة تقديرية إجمالية تبلغ نحو 600 مليون درهم طوال فترة التعاقد، ما يعكس حجم الشراكة ومكانتها الاستراتيجية.

وبموجب الاتفاقية المتجددة، ستواصل أولدندورف كاريرز تقديم خدمات شحن بحري مخصصة لشحنات المواد الخام إلى مصانع الحديد التابعة لمجموعة إمستيل في أبوظبي، مع التركيز على أعلى معايير السلامة التشغيلية، وانتظام الإمدادات، والالتزام بالممارسات المسؤولة في قطاع النقل البحري.

وتأتي الاتفاقية امتداداً لأكثر من 20 عاماً من التعاون المتواصل بين إمستيل وأولدندورف كاريرز، لترسخ شراكة كان لها أثر أساسي في دعم نمو إمستيل الصناعي، وتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد لديها.

وتتولى أولدندورف كاريرز بموجب الاتفاقية نقل نحو 5.2 ملايين طن سنوياً من كريات خام الحديد من مصادر متعددة، لتشكل بذلك حلقة وصل لوجستية رئيسية بين إمستيل وموردي كريات خام الحديد، وبما يدعم تنسيق العمليات بسلاسة، ويضمن انتظام عمليات التسليم، ويعزز التعاون عبر مختلف مراحل سلسلة التوريد.

جهات موثوقة

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: إن الاتفاقية طويلة الأجل مع شركة أولدندورف كاريرز، تؤكد حرص إمستيل على عقد شراكات مع جهات موثوقة تشاركنا قيم الكفاءة والاعتمادية، لافتاً إلى أن الاتفاقية ستضمن انتظام وكفاءة إمدادات المواد الخام، بما يعزز جاهزية المجموعة لتلبية احتياجات قطاعات البنية التحتية والصناعة ودعم مسارات التنمية المستدامة.

وأكد باتريك هاتشينز، الرئيس التنفيذي لشركة أولدندورف كاريرز، استعداد الشركة لمواصلة هذه الشراكة الطويلة مع إمستيل، والتي تأسست على مدى سنوات من العمل المشترك القائم على الثقة والشفافية، متطلعاً إلى البناء على هذا الأساس المتين لتعزيز مجالات التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة. وتعكس الشراكة المتجددة التزام الطرفين بإرساء تعاون طويل الأمد يقوم على الموثوقية التشغيلية وتحقيق النمو المشترك بما يلبي احتياجات إمستيل الإنتاجية، ويسهم في دعم مسار تطوير القطاع الصناعي في المنطقة.