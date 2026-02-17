تدشين منشأة متطورة لتصنيع الكبريت في دبي بطاقة 60 ألف طن سنوياً

أعلنت شركة أماراك للكيماويات، التابعة لمجموعة شركات آريس، بدء عملياتها التشغيلية لتصنيع الكبريت في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) بدبي، بما يسهم في تعزيز توافر المنتجات القائمة على الكبريت للقطاع الزراعي، من خلال الاستفادة من المنظومة اللوجستية المتكاملة في جبل علي.

وتقوم المنشأة بتصنيع ما يصل إلى 60000 طن متري سنوياً من البنتونايت الكبريتي ومنتجات أخرى مرتبطة بالكبريت، لخدمة القطاع الزراعي عالمياً. وتعمل المنشأة وفق نظام مؤتمت كلياً، مع أنظمة تحكم رقمية بعمليات الإنتاج تم تصميمها لتعزيز الإنتاجية والدقة وسلامة المشغلين.

تم الافتتاح الرسمي للمنشأة بحضور بي. جي. كريشنان، قنصل الشؤون الاقتصادية والتجارة في القنصلية العامة لجمهورية الهند في دبي، وسعود العوضي، مدير المبيعات في جافزا، وأعضاء مجلس إدارة مجموعة شركات آريس. كما استقبلت المنشأة متعاملين من 7 دول، أبدوا استعدادهم توقيع عقود توريد طويلة الأمد مع «أماراك»، ما يعكس تنامي الطلب على المدخلات الزراعية التي تدعم صحة التربة وإنتاجية المحاصيل وممارسات الزراعة المستدامة.

إضافة قيّمة

وقال عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي: «تواصل جافزا تعزيز مكانتها مركزاً رائداً للصناعات الكيماوية والأعمال الزراعية. وتعد منشأة تصنيع الكبريت الجديدة التابعة لشركة أماراك للكيماويات إضافة قيّمة لقطاع الكيماويات المتنامي لدينا، بما يعزز قدرتنا على خدمة المتعاملين في المنطقة وخارجها. ومن خلال تحسين الوصول إلى المدخلات الزراعية الأساسية، ستسهم المنشأة في دعم المزارعين وتعزيز سلاسل التوريد الغذائية، بما يرسخ دور جافزا الرائد في التجارة والصناعة في المنطقة».

وتقوم «أماراك» حالياً بالتصدير إلى أكثر من 18 دولة في أمريكا الجنوبية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ ومناطق أخرى، انطلاقاً من الإمارات. وتعزز منشأة جافزا الجديدة قدرة «أماراك» على تلبية الطلب العالمي المتزايد، بدعم من سلاسل توريد موثوقة. ويشمل ذلك الهند، حيث تتيح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند والإمارات لشركة «أماراك» تصنيع كميات أكبر في دولة الإمارات والتصدير إلى الهند دون رسوم جمركية، إلى جانب خدمة الأسواق الدولية الأخرى بكفاءة من مركز إنتاج واحد.

التميز

وقال الدكتور راهول ميرشانداني، رئيس مجلس إدارة مجموعة «آريس»: «يعكس استثمارنا في جافزا التزام مجموعة آريس على المدى الطويل ببناء قدرات تصنيع عالمية المستوى في مجال المدخلات الزراعية، والسعي لأن نصبح المورد العالمي المفضل للأسمدة عالية الجودة والموثوقة والمبتكرة. وتمثل شركة أماراك للكيماويات إيماننا بأن التميز التصنيعي الهندي، عند دمجه مع البيئة الداعمة في دولة الإمارات، قادر على خدمة المزارعين والأسواق حول العالم بنجاح». وأوضح الدكتور ميرشانداني أن جافزا تؤدي دوراً استراتيجياً في الخطط العالمية للشركة، قائلاً: «تسهم جافزا في خفض تكاليفنا اللوجستية بشكل ملحوظ، وتسريع وصولنا إلى الأسواق، وتعزيز إمكانية الوصول إلى المناطق الجغرافية الرئيسية. إنها الموقع الأمثل لمرحلتنا المقبلة من التوسع في الأسواق العالمية».