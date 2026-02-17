دناتا تعيّن مروان عيسى مديراً عاماً للعمليات في زنجبار

أعلنت دناتا تعيين مروان عيسى مديراً عاماً لعملياتها في زنجبار، في خطوة تعزز هيكلها القيادي في إحدى البوابات السياحية والجوية الأسرع نمواً في شرق أفريقيا.

وبموجب مهامه الجديدة، يتولى مروان المسؤولية الكاملة عن الأداء التشغيلي وتطوير أعمال دناتا في زنجبار، مع الإشراف على خدمات المناولة الأرضية والشحن، ودفع مسيرة التميز في الخدمة المقدمة لشركات الطيران وشركاء المطار. ويُعد التعيين هو المرة الأولى التي يتم فيها تعيين مواطن لقيادة إحدى عمليات دناتا في المطارات الدولية خارج الدولة.

ويعكس تعيين مروان مسيرة مهنية متدرجة داخل دناتا منذ انضمامه إليها في عام 2017، حيث شغل عدداً من المناصب القيادية ذات الطابع التشغيلي وإدارة الأداء بين الإمارات وزنجبار، ما أتاح له اكتساب خبرات واسعة في مجالات المناولة الأرضية وعمليات المطارات، وشغل أخيراً منصب رئيس العمليات والقائم بأعمال المدير العام في زنجبار، حيث دعم الأعمال خلال مرحلة اتسمت بالنمو وتزايد النشاط.

تطوير

وقالت ألكسندرا دواسنـو، الرئيس التنفيذي الإقليمي لعمليات المطارات في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا لدى دناتا: «تعكس مسيرة مروان داخل دناتا قوة منظومتنا في تطوير الكفاءات الداخلية. فهو يتمتع بفهم عميق لمعاييرنا التشغيلية وتركيز واضح على الأداء وبناء الشراكات. ونحن على ثقة بقدرته على البناء على الأسس الراسخة التي تم إرساؤها في زنجبار».

ويجسد تعيين مروان التزام دناتا طويل الأمد بتطوير الكفاءات الإماراتية وتهيئة بيئة تمكن القيادات الواعدة من التدرج إلى مناصب عليا ضمن عملياتها الدولية. ويعمل اليوم أكثر من 280 مواطناً إماراتياً في مختلف أنشطة دناتا، يشغل أكثر من 100 منهم مناصب قيادية، في انعكاس واضح لاستثمار الشركة المستدام في تطوير الكفاءات وإتاحة فرص الخبرة الدولية.

وتقدم دناتا حالياً خدمات المناولة الأرضية والشحن لـ 27 ناقلة جوية في زنجبار، وتدعم نحو 5700 رحلة سنوياً، وتخدم أكثر من 1.3 مليون مسافر سنوياً، إلى جانب مناولة ما يقارب 6 آلاف طن من الشحنات. كما تعمل علامة مرحبا المتخصصة في خدمات الضيافة في المطارات داخل زنجبار، حيث توفر خدمات الدخول إلى الصالات واستقبال ومرافقة المسافرين، بما يعزز تجربة السفر. وتشكل هذه الخدمات مساهمة محورية في دعم النمو المتسارع لحركة الطيران في مطار عبيد أماني كارومي الدولي، الذي يخدم اليوم أكثر من مليوني مسافر سنوياً، ويواصل توسعه في ظل ترسيخ زنجبار مكانتها كإحدى أبرز وجهات الترفيه ومراكز الربط الجوي في شرق أفريقيا.

ومع تركيزها المستمر على السلامة والكفاءة وجودة الخدمة، تؤكد دناتا التزامها بدعم نمو قطاع الطيران في زنجبار وتعزيز الربط بالأسواق العالمية.