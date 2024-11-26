«آفاق الإسلامية للتمويل» تحصد جائزتين ماليتين

حصدت شركة «آفاق الإسلامية للتمويل» جائزتين مرموقتين ضمن جوائز القطاع المالي للشرق الأوسط وأفريقيا (MEA Finance) لعام 2024.

وفازت الشركة بجائزة «أفضل تنفيذ للتحول الرقمي» ضمن فئة التكنولوجيا والابتكار، وذلك تقديراً لدورها البارز في تعزيز مسيرة التحول الرقمي وتسهيل وصول العملاء إلى خدماتها المالية المتميزة.

كما حصل الرئيس التنفيذي للشركة، هشام حمود، على جائزة «القيادة الأكثر تأثيراً في التحول» ضمن فئة قادة القطاع المالي والمصرفي، تجسيداً لرؤيته الاستراتيجية وقيادته التحويلية التي أسهمت في تحقيق إنجازات استثنائية للشركة.

وتعد «جوائز القطاع المالي للشرق الأوسط وأفريقيا» منصة تكريم للشركات التي تتمتع برؤية مستقبلية وروح ابتكارية، وتسعى لرفع معايير الصناعة المالية.

وتمثل هذه الجوائز لشركة «آفاق الإسلامية للتمويل» محطة مهمة في مسيرتها لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية، التي تجمع بين التكنولوجيا والمعايير الإسلامية لتقديم خدمات مالية متميزة. وبهذه الإنجازات، تؤكد «آفاق الإسلامية للتمويل» التزامها بالريادة في دعم تنمية قطاع التمويل الإسلامي وتعزيز دوره في دعم التنمية المستدامة والابتكار في المنطقة.