غرفة الفجيرة تبحث فتح آفاق التعاون مع الإكوادور

أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، حرص الغرفة على ترسيخ علاقاتها الاقتصادية والتعرف على أسواق جديدة للتبادل التجاري من خلال تبادل المعلومات والأفكار وإتاحة الفرص للقاءات مباشرة مع ممثلي المؤسسات والشركات الاقتصادية والإنتاجية بالفجيرة، للوصول إلى صيغة تحقق المنفعة المشتركة بين مجتمعي الأعمال في الفجيرة والدول الشقيقة والصديقة.

جاء ذلك خلال استقبال الغرفة لوفد من غرفة تجارة الإكوادور - الإمارات برئاسة ماريا نيلا الفارادو المدير التنفيذي لغرفة تجارة الإكوادور – الامارات، والوفد المرافق لها، وذلك في مقر الغرفة، بحضور عبدالله الظنحاني وفائز سعيد العطر عضوي مجلس الإدارة، وسلطان الهنداسي مدير عام الغرفة، والكابتن إسماعيل البلوشي مدير عام مطار الفجيرة الدولي، وممثلين عن مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ومنطقة الفجيرة للصناعة البترولية ( فوز).

وأعرب سلطان الهنداسي عن أمله في أن تسهم زيارة وفد غرفة الإكوادور في تعزيز العلاقات بين مجتمعي الأعمال في الفجيرة والإكوادور، وخلق آفاق أوسع للتعاون المشترك في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار وكل ما يفيد في تطوير بيئة الأعمال لدى الجانبين.