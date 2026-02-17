«التايمز»: دبي وجهة للعمل والضيافة الفاخرة

عززت دبي مكانتها واحة مميزة للضيافة الفاخرة ووجهة استثنائية للعمل مدعومة ببنية تحتية سياحية عالمية المستوى، إذ تضم مجموعة من الفنادق والمنتجعات الراقية.

ورأى المذيع التلفزيوني البريطاني بن شيبارد، البالغ من العمر 51 عاماً، أن دبي وجهة تتجاوز الرفاهية، فمن بين المحطات التي تركت أثراً لافتاً في مسيرته تبرز دبي وجهة استثنائية جمعت بين العمل والضيافة الفاخرة.

وبحسب مقال له على صحيفة «التايمز»، قد زار شيبارد الإمارة للمرة الأولى في إطار مهمة مهنية تمثلت في تقديم مؤتمر لشركة إلكترونيات عالمية، إلا أن التجربة برمتها عكست جاذبية دبي مدينة قادرة على المزج بين الأعمال والترفيه بسلاسة.

وخلال إقامته، أقام شيبارد في منتجع «ون آند أونلي رويال ميراج»، أحد أبرز الوجهات الفندقية الفاخرة في المدينة، والذي يُعرف بتصميمه المستوحى من الطراز العربي الأندلسي، وموقعه المميز المطل على الخليج العربي.

وتجسد هذه التجربة صورة دبي وجهة مفضلة للباحثين عن مستوى رفيع من الضيافة، حيث تقدم المدينة خيارات واسعة من المنتجعات الصحية (السبا) والمطاعم الراقية والفعاليات الترفيهية، إلى جانب مرافق مؤتمرات حديثة تستقطب كبرى الشركات العالمية.

وشهدت الزيارة، بحسب شيبارد، فعالية فنية خاصة أحياها في حينها منسق موسيقي شاب لم يكن معروفاً على نطاق واسع آنذاك، قبل أن يحقق لاحقاً شهرة عالمية، وهو Mark Ronson. وتعكس هذه اللحظة جانباً من الحيوية التي تتسم بها دبي مركزاً يستضيف مواهب عالمية في مراحل مختلفة من مسيرتها الفنية، ويحتضن فعاليات تجمع بين قطاعات الأعمال والترفيه.

ويؤكد شيبارد: تمثل دبي اليوم نموذجاً لمدينة عالمية متكاملة، تستقطب رجال الأعمال والإعلاميين والمهنيين من مختلف القطاعات، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة ومناخها الاستثماري الجاذب، كما أن تنوع خيارات الإقامة والترفيه تعزز مكانتها وجهة قادرة على تلبية احتياجات الزائرين، سواء لأغراض العمل أو السياحة.