1.2 مليار درهم أرباح «أمنيات» في 2025

أعلنت مجموعة «أمنيات» نتائجها المالية الموحدة والمدققة لشركة «أمنيات» القابضة المحدودة، التي تشمل مبيعات مجموعة التطوير العقاري «بيوند»، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وبلغ صافي الربح 1.2 مليار درهم، مدعوماً بقوة الطلب عبر العلامات التجارية المختلفة ضمن المجموعة، والنشاط التطويري المكثف، واستمرار التركيز على انضباط رأس المال.

كما بلغ إجمالي مبيعات المجموعة خلال 2025 نحو 20 مليار درهم. وارتفعت الإيرادات بنسبة 150 % لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 4.1 مليارات درهم، مدفوعة بالطلب القوي على مشاريع العقارات السكنية والتجارية فائقة الفخامة، والتقدم الذي تم إحرازه في الأعمال الإنشائية للمشاريع التي تم إطلاقها.

وقال مهدي أمجد، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة «أمنيات»: تعكس هذه النتائج عاماً مميزاً من حيث قوة التنفيذ والانضباط المالي، مدعوماً بطلب قوي عبر مختلف العلامات التجارية والقطاعات ضمن محفظتنا.

وقد استمر الزخم القوي في المبيعات، بما يعكس قوة وديناميكية سوق العقارات في دبي، واستقرار الطلب من الأسواق العالمية، إضافة إلى تركيزنا المستمر على تطوير مشاريع عالية الجودة برؤى تصميمية فريدة.

وأضاف: تتمتع المجموعة بميزانية قوية ومتنوعة تدعم استقرارنا المالي على المدى الطويل وتشكل أساساً لاستراتيجيتنا الطموحة للنمو والتوسع المتسارع. بالإضافة إلى ذلك، نحن في موقع متميز يؤهلنا للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد من المستثمرين.