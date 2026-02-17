248.1 مليون درهم أرباح «أمانات» في 2025



أعلنت شركة «أمانات» القابضة نتائجها المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث ارتفع صافي الربح من العمليات المستمرة بنسبة 42 % ليبلغ 248.1 مليون درهم.

وتمثل السنة المالية 2025 محطة محورية في مسيرة تطور «أمانات»، حيث شهدت أداءً تشغيلياً قوياً عبر قطاعات أعمالها الأساسية.



وارتفعت الإيرادات من العمليات المستمرة بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 931.7 مليون درهم، كذلك ارتفعت إيرادات الربع الرابع من 2025 بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 309.5 ملايين درهم، مما يعكس زخماً إيجابياً مع دخول السنة المالية 2026. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 175 مليون درهم (7 فلوس للسهم الواحد).