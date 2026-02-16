«دريك آند سكل»: 75.6 مليون درهم خسائر عائدة إلى المساهمين في 2025

سجلت شركة دريك آند سكل، خسائر (عائدة إلى المساهمين الشركة الأم) قدرها 75.6 مليون درهم بنهاية عام 2025، مقارنة بأرباح قدرها 3.75 مليارات درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024.

وبحسب إفصاح للشركة في سوق دبي المالي، فقد ارتفعت إيرادات العام 2025 بنسبة تلامس 116% مسجلة 223.8 مليون درهم، مقارنة مع 103.7 ملايين درهم في العام 2024.

وأكدت الشركة أن المجموعة سجلت صافي ربح موحد بقيمة 47 مليون درهم للعام 2025، وهو ما انعكس في إجمالي حقوق الملكية للمجموعة التي ارتفعت من 151.8 مليون درهم إلى 195.4 مليون درهم، مما يؤكد استمرار تعافي الأعمال واستقرارها.

وأوضحت الشركة أن مبلغ 75.6 مليون درهم المشار إليه يمثل صافي الخسارة العائدة إلى مساهمي الشركة الأم بعد توزيع نتائج الشركات التابعة وفقاً لنسب الملكية، ويتضمن هذا المبلغ أثر بعض المخصصات والتعديلات المسجلة خلال الفترة، وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، كما أنه لا يشمل النتائج العائدة إلى الحصص غير المسيطرة والتي بلغت 122.7 مليون درهم.

وكانت الشركة خلال العام الماضي، قد قامت بتصفية شركة دريك آند سكل إنترناشونال-عُمان، التابعة بنسبة ملكية 51%.

وبدأت إجراءات تصفيتها عام 2018، وبعد التصفية تم تحقيق ربح قدره 150.6 مليون درهم منها 28 مليون درهم لمساهمي الشركة الأم و 122.6 مليون درهم لحقوق المساهمين غير المسيطرين.