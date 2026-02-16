«ناسداك دبي» تحقق أقوى أداء سنوي في تاريخها خلال 2025

245 مليار دولار إصدارات تراكمية من السندات والصكوك



150.9 مليار دولار أدوات الدين المدرجة في سوق دبي وناسداك دبي



100 مليار دولار قيمة الإدراجات مقارنة مع 12.6 مليار في العام 2013



نجحت ناسداك دبي في جذب عدد قياسي من إدراجات الصكوك خلال عام 2025، مدعومة باستمرار نشاط الإصدارات من جهات إقليمية ودولية، إلى جانب الطلب العالمي المتواصل على أدوات الدين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وبلغت القيمة الإجمالية لأدوات الدين القائمة المدرجة في كلٍ من سوق دبي المالي وناسداك دبي نحو 150.9 مليار دولار بنهاية عام 2025، استحوذت ناسداك دبي منها على 146.1 مليار دولار.

وشهد سوق الصكوك في ناسداك دبي نمواً ملحوظاً خلال العقد الماضي، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للصكوك القائمة بنحو ثمانية أضعاف منذ عام 2013، من 12.6 مليار دولار إلى أكثر من 100 مليار دولار. ومنذ تأسيسها، استضافت ناسداك دبي إصدارات تراكمية من السندات والصكوك تجاوزت قيمتها 245 مليار دولار، منها 177 مليار دولار من الصكوك.

ويتوافق هذا النمو مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتمويل الإسلامي وصناعة الحلال، والتي تهدف إلى رفع أصول الصيرفة الإسلامية إلى 2.56 تريليون درهم، وزيادة إدراجات الصكوك إلى أكثر من 660 مليار درهم محلياً و395 مليار درهم دولياً بحلول عام 2031.

أداء قياسي في عمليات الإدراج

شهدت ناسداك دبي خلال عام 2025 عمليات إدراج جديدة لأدوات الدين بقيمة 30.6 مليار دولار عبر 60 إصداراً، في مستوى قياسي يعكس قوة وتنوّع نشاط الإدراج. وأسهمت عمليات الإدراج الأولى لكل من بنك عجمان وأمنيات وبنك المشرق وبنك التنمية الصيني وبنك التنمية الجديد، إلى جانب الإصدارات المتكررة ضمن برامج إصدار قائمة، في تعزيز جاذبية البورصة للجهات السيادية والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية والشركات.

حافظت جهات الإصدار السيادية والجهات المرتبطة بالحكومات على حضورها القوي في السوق خلال العام، حيث أسهمت إصدارات كل من جمهورية إندونيسيا، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الاتحادية، وحكومتي رأس الخيمة والشارقة، في تعزيز مكانة دبي كمركز محوري لتدفقات رؤوس الأموال العالمية. كما أدرجت الشركات والمؤسسات المالية مجموعة متنوعة من الأدوات، شملت السندات التقليدية، والصكوك، وأدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، والأدوات المرتبطة بالاستدامة، ما يبرز مرونة وتنوع سوق أدوات الدخل الثابت في ناسداك دبي.

تعزيز الريادة في التمويل المستدام

خلال عام 2025، عززت ناسداك دبي مكانتها كوجهة رائدة على مستوى المنطقة في مجال التمويل المستدام. وبنهاية العام، وصلت القيمة الإجمالية لأدوات الدين المرتبطة بالاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في البورصة إلى 30.08 مليار دولار عبر 41 إصداراً، شملت ما يلي:

18.38 مليار دولار من السندات الخضراء عبر 27 إصداراً

9.05 مليارات دولار من سندات الاستدامة عبر 9 إصدارات

2.55 مليار دولار من السندات المرتبطة بالاستدامة عبر 4 إصدارات

100 مليون دولار من السندات الزرقاء عبر إصدار واحد

تعزيز الترابط مع الأسواق الدولية

ظلت المشاركة الدولية من أهم ركائز النمو لبورصة ناسداك دبي على مدى السنوات، حيث نجحت البورصة في استقطاب إدراجات بارزة لأدوات الدين من مؤسسات عديدة من مختلف أنحاء العالم والشرق الأوسط، ما يعكس الثقة الدولية المستمرة في بنيتها التحتية للأسواق.

وقد فضلت جهات سيادية، من ضمنها حكومات إندونيسيا وتركيا والصين وهونغ كونغ والفلبين، إلى جانب جهات فوق سيادية تشمل البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبنك التنمية الجديد، بالإضافة إلى بنوك سياسات مثل بنك التنمية الصيني، إدراج إصداراتها في بورصة ناسداك دبي، بما يؤكد دورها كبوابة دولية موثوقة لإصدارات الديون والصكوك العابرة للحدود.

وقال عبدالواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: «شكل عام 2025 محطة مفصلية في مسيرة ناسداك دبي، حيث تجاوزت قيمة الصكوك المدرجة 100 مليار دولار، وحققت البورصة مستويات قياسية من إصدارات أدوات الدين، ما يعكس الثقة القوية التي يوليها المصدرون والمستثمرون في مختلف أنحاء العالم في ناسداك دبي. وتؤكد هذه الإنجازات مكانة دبي كمركز موثوق ومترابط عالمياً للتمويل الإسلامي وأسواق الدخل الثابت والاستثمار المستدام».

بدوره، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «يعد تجاوز إدراجات الصكوك القائمة حاجز 100 مليار دولار إنجازاً رئيسياً في عام 2025، ويعكس أقوى أداء سنوي في تاريخ ناسداك دبي، مؤكداً على الثقة القوية والمستدامة التي يوليها المصدرون الدوليون والمحليون للبورصة. وقد شهدت ناسداك دبي خلال العام إدراجات جديدة لأدوات الدين بقيمة 30.6 مليار دولار عبر 60 إصداراً، ما يؤكد مكانتها كمنصة دولية رائدة لإدراج الصكوك وأدوات الدخل الثابت. ومع المضي قدماً، سيظل تركيزنا موجهاً نحو تعزيز الترابط الدولي، وتوسيع نطاق الصكوك متعددة العملات والمرتبطة بالاستدامة، واستقطاب مصدرين جدد من الأسواق الناشئة والحدودية، بما يدعم النمو المستدام لأسواق رأس المال».

استناداً إلى عام قياسي حافل بالإنجازات التاريخية في 2025، يدخل ناسداك دبي عام 2026 مع استمرار النشاط في إدراجات الصكوك، وأدوات الدين المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، والإصدارات متعددة العملات. وتظل البورصة ملتزمة بدعم الجهات المصدرة والمستثمرين من خلال مجموعة متنوعة من أدوات الدخل الثابت، مسهمه بذلك في منظومة أسواق رأس المال في دبي، ومعززةً مكانة المدينة كمركز عالمي رائد للدخل الثابت والتمويل الإسلامي.