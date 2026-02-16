14.7 مليون درهم صافي أرباح «الخليج للملاحة» في 2025

حققت شركة الخليج للملاحة نمواً مالياً قوياً خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك بفضل عملية الاستحواذ والدمج الناجحة التي قامت بها خلال العام المنصرم لشركة بروج للاستثمارات البترولية، والذي يندرج من ضمن التوسع المستمر في عمليات الشركة الاستراتيجي والتحسن المضطرد لأدائها العام.

وارتفع إجمالي أرباح الشركة إلى 179 مليون درهم في 2025، مقابل 170.8 مليون درهم في 2024، بينما بلغ صافي الربح للسنة 14.7 مليون درهم بعد خصم كافة التكاليف المتعلقة بالاستشارات المالية والقانونية المتعلقة بالاستحواذ، مما يعكس التحول الجذري والتحسن المستدام المستقبلي للأداء التشغيلي واستمرارية الزخم الإيجابي في أعمال الشركة.

ارتفع إجمالي الأصول بأكثر عن 80% من 1.78 مليار درهم إلى 3.21 مليارات درهم، مدعوماً بنمو الأعمال وتعزيز مركز الميزانية العمومية.

كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية بشكل ملحوظ من 235.4 مليون درهم إلى 1.16 مليار درهم، مدفوعاً بزيادة رأس المال التي تمت خلال العام، ما أسهم وسيسهم في تعزيز المركز المالي للشركة ودعم قدرتها على تحقيق النمو المستقبلي.

وارتفعت الإيرادات على أساس سنوي من 280.8 مليون درهم نهاية العام 2024 إلى 308.5 ملايين درهم نهاية العام 2025، مدفوعة باندماج أرباح نشاط التخزين والتأجير في قطاع أعمال البتروكيماويات الرئيسي والنمو المستمر في قاعدة العملاء.