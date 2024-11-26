زينة احتفالية في القرية العالميةبعيد الاتحاد الـ53

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن استعداداتها للاحتفال بعيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة بمجموعةٍ من الفعاليات والأنشطة المتميّزة التي تُبرز معاني الوحدة والفخر، خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 4 ديسمبر 2024.

وذلك بالتماشي مع حملة زايد وراشد الوطنية التي تحتفي بذكرى الآباء المؤسسين للدّولة، وترسّخ ثقافة الانتماء والهوية الوطنية لدى أفراد المجتمع الإماراتي، حيث ستحتضن الوجهة العديد من الفعاليات والتجارب التي تعزّز روح الاتحاد، وتُثمّن عمق قِيَمِه في وجدان المجتمع.

وستتزيّن أرجاء القرية العالمية بالمظاهر الاحتفالية والديكورات المبهجة، لتبهر ضيوفها خلال هذه المناسبة بمشهد فنّيٍ بديع، فيما ستزدان بوابات الوجهة وأبرز معالمها بألوان علم دولة الإمارات، لتجسّد أجواء احتفاليةً مذهلة.

كما ستتألّق القرية العالمية خلال احتفالاتها بيوم الاتحاد الـ53 للدولة، بمجموعةٍ من العروض الثقافية التي تحاكي التراث، وسيجري تنظيم أبرزها على المسرح الرئيسي، ابتداءً من أوبريت «هوى إماراتي» الملحمي من 1 حتى 3 ديسمبر.

وهو عرض مسرحي استثنائي سيُقام مرتين يومياً (في الساعة 7:05 مساءً والــ9:40 مساءً)، ويقدّمه أكثر من 40 فناناً ومؤدياً سيجتمعون في 9 مشاهد مذهلة تروي قصة زفاف إماراتي أصيل من فترة ما قبل الاتحاد، آخذاً الضيوف إلى أعماق مشهدٍ يتجلى بوصول العروسين إلى اللحظة التاريخية الفارقة التي شهدت تأسيس دولة الإمارات في العام 1971.

وترسيخاً لأهمية الحفاظ على الإرث الثقافي للدولة، يصوّر هذا العرض الأغاني والأهازيج والأزياء والرقصات التقليدية بمنظور جديدٍ ومبتكر. كما سيحظى ضيوف القرية العالمية بفرصة حضور عروض ثقافية أخرى تؤديها فرقتا ليوا والحربية على المسرح الرئيسي وفي مختلف أرجاء الوجهة.

وستضيء القرية العالمية سماءها بعروض مذهلة للألعاب النارية بألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في تمام الساعة 9 مساءً من 29 نوفمبر حتى 3 ديسمبر، وذلك احتفالاً بهذه المناسبة الوطنية التي ستملأ القلوب فخراً وبهجةً.