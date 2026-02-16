جمارك دبي تباشر برنامج «القيادات التنفيذية» ضمن «مسار 33»

باشرت جمارك دبي تنفيذ برنامج «القيادات التنفيذية» كمرحلة ثانية من «مسار 33»، والذي يتضمن منظومة متكاملة من البرامج القيادية الرامية إلى إعداد وتمكين الصفين القياديين الثاني والثالث من التنفيذيين، وتعزيز قدرتهم على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع الجمركي العالمي، بما يسهم في دعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وترسيخ دورها مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد خلال العقد المقبل.

وتخلل حفل إطلاق البرنامج عقد جلسة خاصة، تناولت كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «علمتني الحياة»، لاستلهام رؤية وفكر سموه، واستحضار الدروس والمبادئ القيادية، التي شكلت مرتكزاً في بناء نموذج القيادة الإماراتية، لترسيخ ثقافة قيادية واعية، قادرة على صناعة الأثر ومواصلة التميز المؤسسي.

ويجسد البرنامج التزام جمارك دبي بالاستثمار في رأس المال البشري، من خلال بناء منظومة قيادية تنفيذية، تمتلك الكفاءة والجاهزية لقيادة منظومة جمركية ذكية، مرنة، ومتكاملة، تسهم في دعم حركة التجارة، وتعزيز أمن سلاسل الإمداد، وتحقيق مستهدفات دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، وذلك بالتعاون مع شركاء أكاديميين عالميين، ووفق أفضل الممارسات الدولية.

ويركز برنامج «القيادات التنفيذية» على منهجيات متقدمة في الإدارة والابتكار، وتنمية مهارات التفكير الاستراتيجي واتخاذ القرار، إلى جانب ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، بما يضمن رفع كفاءة الأداء، وتعزيز مرونة القطاع الجمركي، لمواكبة متغيرات الاقتصاد العالمي، وتمكين الكوادر الوطنية من أداء دور محوري في تحقيق مستهدفات التحول الاقتصادي لإمارة دبي.

وأكد الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن برنامج «القيادات التنفيذية» يمثل استثماراً استراتيجياً في الإنسان، باعتباره المحرك الرئيس للتحول المؤسسي وصناعة الأثر المستدام، وذلك دعماً لرؤية دبي في الريادة والاستدامة.

وأوضح أن تطوير القيادات التنفيذية أصبح ضرورة استراتيجية لتعزيز جاهزية القطاع الجمركي، ودعم دوره المحوري في التجارة العالمية، مشيراً إلى أن بناء القيادات الوطنية يسهم في ترسيخ المكانة التنافسية لدبي، وهو ما ينسجم مع تصنيف دولة الإمارات ضمن أفضل عشر دول عالمياً في مؤشر القوة الناعمة لعام 2026.