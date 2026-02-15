المجلس الأعلى للطاقة في دبي يناقش النتائج السنوية لعام 2025

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الثاني والتسعين للمجلس، والذي عقد في فندق ماندارين أوريانتال جميرا، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.

حضر الاجتماع سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من سعادة مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وسعادة عبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسعادة حسين لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول ودوسب، ومنى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.

استعرض المجلس مؤشرات الأداء للبرامج والمشاريع التي تم إنجازها في عام 2025 وفقاّ للنظام المعتمد في دعم مشاريع الطاقة النظيفة وترشيد إستهلاك المياه والكهرباء، حيث تم تقييم نتائج المؤشرات لتعزيز خارطة الطريق التي تدعم أهداف دبي في بناء إقتصاد مستدام وبنية تحتية ذكية.

وناقش المجلس الأداء القائم في مجمع ورسان لتحويل النفايات إلى طاقة حيث تم معالجة أكثر من 4.5 مليون طن من النفايات وتحويل 62% بدلا من الطمر في مكبات النفايات تماشيا مع هدف إمارة دبي للتخلص من مواقع طمر النفايات بحلول عام 2041. وسيتم إطلاق المرحلة الثانية لتوسيع قدرة استيعاب معالجة النفايات في هذا العام لضمان زيادة نسبة التحويل وإعادة استخدام النفايات لتوليد الطاقة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: "تماشياً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ، يواصل المجلس الأعلى للطاقة في دبي جهوده لترسيخ مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً رائداً في الاستدامة والطاقة النظيفة. واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من المحاور الاستراتيجية المرتبطة بتسريع خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة قطاع الطاقة في الإمارة، حيث يحرص المجلس على تقييم الأداء السنوي للبرامج والمشاريع وإدخال عناصر جديدة لضمان التطوير المستمر وتوثيق مراحل التنفيذ في السنوات القادمة حيث أن النظام الحوكمي المتبع يوفر آليات حديثة لتحقيق التوجه الإستراتيجي للطاقة النظيفة وترشيد إدارة الموارد والتنقل الأخضر وتقليل الإنبعاثات الكربونية".

من جهته، قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: "نواصل توظيف أحدث التقنيات لتعزيز نظام معالجة النفايات وإستعادة الإستخدام ضمن إستراتيجية شاملة مبنية على مبادئ الإقتصاد الدائري ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الحكومية."