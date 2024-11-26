«بايبت» ومركز دبي للسلع يعلنان فوز 5 مشاريع مبتكرة في أكبر هاكاثون للويب 3.0 بالمنطقة

اختتمت «بايبت» Bybit، ثاني أكبر منصات تداول العملات الرقمية حول العالم من حيث حجم التداول، وبالتعاون مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، هاكاثون الابتكار في الويب 3.0، الحدث الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتأهل للمرحلة النهائية من المسابقة 15 فريقاً عرضوا مشاريعهم وأفكارهم المبتكرة أمام لجنة مرموقة من خبراء الويب 3.0 وشخصيات بارزة في قطاع العملات الرقمية، واستقطبت أفكارهم اهتمام الجمهور المشارك في الحدث وأكثر من 30 ألف مشاهد للبث الحي للفعاليات.

وقالت هيلين ليو رئيسة العمليات في بايبت: كلنا ثقة بقدرة الفرق المتأهلة للمرحلة النهائية البالغ عددها 15 فريقاً، على مواصلة الابتكار لرسم ملامح جديدة كلياً للعالم الذي نعرفه بأساليب بسيطة وثورية بفضل خبراتهم وخيالهم الواسع، ونحن محظوظون بوجودنا هنا في دبي التي تقود دفة التغيير العالمي. واختارت «بايبت» بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة وشبكة واسعة من الشركاء خمسة مشاريع سباقة من شتى أرجاء العالم كفائزين وتضم:

1. «كيلب مي»: هو حل قائم على البلوك تشين مصمم لمعالجة فقدان المفاتيح الخاصة والمعاملات الموجهة بشكل خاطئ، حيث يقدم آلية استرداد تفاعلية بالكامل لاستعادة الأصول حتى بعد فقدان المفاتيح، دون الحاجة إلى تدابير احتياطية مسبقة (الولايات المتحدة، الإمارات، اليونان).

2. تريبا مدعوم من «نون»: يعد تريبا تطبيقاً قائماً على تليغرام يتيح للمستخدمين التنبؤ بالآراء الأكثر شيوعاً حول أي موضوع من خلال مجموعات تنبؤ سهلة الاستخدام، مع إمكانية رهن الرموز، ومواكبة الإجماع، وكسب المكافآت (كوريا الجنوبية، سنغافورة).

3. مافريك نتورك: شبكة مافريك هي بلوك تشين من المستوى الأول مصممة لإحداث ثورة في ملكية الأصول ورموز الأصول. ومن خلال الاستفادة من ترميز الأصول الحقيقية، وتطبيقات التمويل اللامركزي، والبنية التحتية القوية، تهدف Mavryk إلى تغيير كيفية تعامل الأفراد مع الأصول المرمزة والاستفادة منها (دبي، جبل طارق، سنغافورة، باريس، كييف).

4.هايف: تعمل على تطوير حل لاقتصاد مشاركة الحواسيب باستخدام وحدات معالجة الرسوم الموجودة في كل منزل. ومن خلال تمكين الأفراد من مشاركة مواردهم المادية، تسعى Hive إلى وضع التكنولوجيا في متناول الجميع بشكل عادل، مما يعيد الإمكانات إلى أيدي الجمهور العام (أبوظبي، بلجيكا).

5. بوبين: هو امتداد للمتصفح يحول أي موقع إلكتروني إلى مركز اجتماعي، مما يسمح للمستخدمين بالاتصال والتفاعل مع الآخرين على الصفحة نفسها من خلال التعليقات، والدردشات المباشرة، والبث الصوتي (تركيا).

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يواصل هاكاثون مركز دبي للسلع المتعددة وBybit ترسيخ مكانة دبي في ريادة ابتكارات الويب 3.0 والحلول المبتكرة في عالم العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للويب 3.0 وبروتوكولات المعرفة الصفرية والهوية الرقمية وشبكات البنية التحتية المادية اللامركزية. واستقطب هذا الحدث ألمع المواهب إلى دبي، مستعرضاً التطبيقات العملية والابتكارات المؤثرة.

ولا شك أن نجاح الفعالية يجسد مرة أخرى الدور الحيوي لمركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، بدعم من Bybit وشركاء المنظومة، لاستعراض إمكانات الويب 3.0 الهائلة بدبي ودورها في الارتقاء بالقطاع».

وسيتقاسم الفائزون الخمسة جائزة الهاكاثون البالغة قيمتها 160 ألف من عملة USDT لتعزيز ريادة مشاريعهم القادمة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما اكتسبت الفرق خبرة ثمينة في دبي باعتبارها عاصمة العملات الرقمية الناشئة على مستوى العالم.