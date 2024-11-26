«أبوظبي الإسلامي» أول مصرف إسلامي بالمنطقة يحدد أهدافاً لخفض الانبعاثات

أصدر مصرف أبوظبي الإسلامي أمس، أول تقرير شامل للمصرف حول جهود الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري، والذي يشمل مسيرة المصرف نحو الحد من انبعاثات الكربون عبر عملياته والانبعاثات الناتجة عن الأنشطة التي يمولها في إطار العمل لمواجهة تحديات التغير المناخي.

ومع إطلاق هذا التقرير، يصبح بذلك أول مصرف إسلامي تجاري في المنطقة يحدد أهدافاً خاصة لقطاعات محددة لخفض الانبعاثات الكربونية. ويستعرض التقرير تقييمه الأساسي لانبعاثات الكربون الناجمة عن أعماله وتمويلاته خلال عام 2022، واضعاً مجموعة أهداف مرحلية واضحة حتى عام 2030 في إطار استراتيجيته الشاملة للاستدامة.

وتماشياً مع المبادرة الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 وتطبيقاً للمعايير الدولية، يستعرض التقرير استراتيجيات المصرف وتقدّمه وخططه المستقبلية لخفض انبعاثات الكربون الناتجة عن عملياته بنسبة 49 % بحلول عام 2030 مقارنة بانبعاثات المصرف الأساسية لعام 2022.

كما يضع التقرير مسارات محددة لخفض الانبعاثات عبر ستة قطاعات ذات تأثير كبير ضمن محفظة خدماته التمويلية، بما في ذلك تمويل المنازل، وتمويل السيارات، والعقارات، والنقل الجوي، والمرافق، وتصنيع البترول. وتعد هذه القطاعات الستة أيضاً الأعلى توليداً للانبعاثات، وتستحوذ على 40 % من انبعاثات الأنشطة التي يمولها المصرف في الإمارات. وقال محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي:

«ندرك أن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق القطاع المالي للعب دور محوري في التصدي لتغير المناخ، لذا نلتزم التزاماً تاماً بقيادة الجهود المبذولة في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية المستدامة ودعم الأهداف الوطنية لدولة الإمارات لبناء مستقبل مستدام».