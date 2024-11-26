«أدنوك»: الشركة تواصل استكشاف الفرص بما في ذلك «أدنوك للغاز»

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المساهم المالك لحصة الأغلبية حالياً بنسبة 90% من الأسهم العادية لشركة أدنوك للغاز والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن متابعتها للتقارير الإعلامية الأخيرة حول صفقة محتملة في السوق المالي لها علاقة بشركة «أدنوك للغاز».

وأشارت «أدنوك» إلى أنها تواصل استكشاف الفرص الاستراتيجية لتعزيز النمو، وإعطاء الأولوية لتحقيق أقصى قيمة مُمكنة للمساهمين، بما في ذلك في «أدنوك للغاز»، وأكدت التزامها المستمر بالمساهمة في تعزيز سوق رأس المال في أبوظبي مع تحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين عبر محفظة شركاتها المُدرجة.

وأوضحت «أدنوك» أن شركة «أدنوك» للغاز تمتلك إمكانات كبيرة لخلق القيمة، والتي يمكن تعزيزها بشكل أكبر من خلال توسيع نطاق إدراجها في مؤشرات الأسواق المالية، مما يساهم في تعزيز السيولة وتنويع قاعدة المساهمين.

وسيتطلب هذا زيادة في الأسهم الحرة المتداولة مقارنةً بمستويات القيمة السوقية الحالية. ولم يتم اتخاذ أي قرار حتى تاريخه بشأن بيع أسهم إضافية، بما في ذلك توقيت أو حجم مثل هذا البيع. وقالت أدنوك إنها ستقدم مزيداً من المعلومات حول هذا الموضوع في الوقت المناسب.