48.9 مليون درهم أرباح «عنان للاستثمار» 2025

أعلنت شركة «عنان للاستثمار» القابضة - شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق أبوظبي المالي - عن تحقيق أداء مالي مستقر في 2025، وبلغت أرباح الشركة 48.9 مليون درهم، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التقدم في نسب إنجاز المشاريع العقارية القائمة.

وقال الدكتور خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة الشركة في تصريح صحفي: يسرنا الكشف عن تحقيق «عنان للاستثمار» القابضة نتائج إيجابية في 2025، وسنواصل التزامنا باستراتيجية النمو والتوسع بما يحقق أفضل الأرباح والعوائد والإيرادات في 2026.

وأضاف: إن أداء القطاع العقاري المتميز في الإمارات سيساعدنا على مزيد من الاستثمار في القطاع العقاري الذي يحقق أفضل العوائد مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، ونحن على ثقة بقوة ومتانة اقتصادنا الوطني الذي يمضي نحو مزيد من النمو.

وتابع: عملت «عنان للاستثمار» القابضة على تحسين تدفقاتها النقدية من خلال تكثيف مبيعات المشروعات العقارية على الخريطة، ما عزز السيولة ودعم استمرارية التنفيذ، وتحتفظ بمخزون أراض غير مباعة تتجاوز قيمته السوقية 6 مليارات درهم إماراتي كمخزون استراتيجي يدعم استدامة النمو المستقبلي، وإطلاق مراحل تطوير جديدة، إضافة إلى توجهها نحو استراتيجيات توسعية مدروسة تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات وتعظيم القيمة للمساهمين بما يتماشى مع رؤيتها للنمو طويل الأجل، وتعزيز مركزها في القطاع العقاري.

وبلغ إجمالي الموجودات 5.50 مليارات درهم، وارتفعت حقوق المساهمين إلى 1.52 مليار درهم، ما يعكس متانة المركز المالي للشركة. وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 429.9 مليون درهم، وبلغ صافي الربح التشغيلي 67.4 مليون درهم.