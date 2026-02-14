الشارقة تستشرف الفرص الاستثمارية مع أمريكا

نظّم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في دبي، فعالية «يوم الأعمال والجولف 2026»، في نادي الشارقة للجولف والرماية، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مجتمعات الأعمال في إمارة الشارقة والولايات المتحدة الأمريكية.

يأتي تنظيم الفعالية في ظل النمو المتواصل في العلاقات التجارية بين إمارة الشارقة والولايات المتحدة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 3.8 مليارات درهم خلال عام 2025، ما يعكس عمق الروابط الاقتصادية وتوسع مجالات التعاون المشترك.

وتضمنت الفعالية جلسات أعمال رسمية وبرنامجاً تفاعلياً في رياضة الجولف، بمشاركة رؤساء تنفيذيين من شركات عاملة في الإمارات والشارقة، وأخرى أمريكية تتخذ من الشارقة مقراً لها؛ بهدف تعزيز التواصل المباشر بين المستثمرين وصناع القرار، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في الإمارة، وتيسير الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد.