«تدرا» تعقد جلسة للتعريف ببرنامج نطاقات المستوى الأعلى الجديدة

عقدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) الجلسة التعريفية لبرنامج نطاقات المستوى الأعلى العامة الجديدة (New gTLD Program) الذي أطلقته مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN)، الجهة العالمية المسؤولة عن إدارة نظام أسماء النطاقات، والذي يتيح للجهات والمنظمات والعلامات التجارية إنشاء وإدارة نطاقات إنترنت مخصصة تتجاوز النطاقات التقليدية مثل «com.» أو«net.»، مثل نطاقات «brand.» و«bank.» و«city.».

وشهدت الجلسة حضور عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، وتركزت على تقديم لمحة شاملة عن البرنامج، موضحة كيفية استفادة المؤسسات والشركات من النطاقات العليا الجديدة لتعزيز الهوية الرقمية، وزيادة الوضوح والتميز على الإنترنت، وكذلك دعم التحول الرقمي وتعزيز التنوع الثقافي واللغوي وتشجيع المنافسة وخلق مساحات رقمية أكثر موثوقية وملاءمة.

وقال المهندس عبد الرحمن المرزوقي، مدير إدارة السياسات والبرامج في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «تحرص هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على تعزيز جاهزية المؤسسات الوطنية لمواكبة التطورات العالمية في منظومة أسماء النطاقات، من خلال تمكينها من فهم الجوانب التقنية المتقدمة، والتكامل مع الأنظمة الرقمية القائمة. كما تسعى «تدرا» إلى دعم التحول الرقمي وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاع الرقمي، بما يضمن استدامة الحضور الرقمي الوطني على المستوى الإقليمي والدولي. وتأتي الجلسة ضمن جهود «تدرا» لتعريف الجهات بفرص برنامج النطاقات العليا العامة الجديدة، وتشجيع مشاركة فاعلة ومدروسة تسهم في تحقيق أهداف التحول الرقمي وتعزيز التميز الرقمي للإمارات».

مرحلة مهمة

وقال باهر عصمت، نائب الرئيس لشؤون مشاركة أصحاب المصلحة في الشرق الأوسط والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في منظمة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN): «تمثل جولة 2026 للنطاقات العليا العامة الجديدة (gTLDs) مرحلة مهمة تشكل مستقبل صناعة أسماء النطاقات. من الضروري أن تكون الحكومات وقطاع الأعمال في الإمارات والمنطقة مستعدين ومشاركين».

تأتي الجلسة ضمن جهود "تدرا" لتعزيز الوعي بالفرص الرقمية، ودعم الهوية الرقمية للمؤسسات الوطنية، والمساهمة في تعزيز حضور الإمارات في منظومة الإنترنت العالمية.