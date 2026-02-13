طيران الإمارات تصل إلى 22 وجهة داخل الصين

وقعت طيران الإمارات اتفاقية إنترلاين مع شركة «لونغ إير»، في خطوة تعزز حضور طيران الإمارات في الصين، وتتيح لعملائها الوصول إلى مدن إضافية داخل الصين إلى جانب وجهاتها الحالية.

ويمكن لعملاء طيران الإمارات الآن الوصول إلى 22 وجهة داخل الصين تشغلها «لونغ إير» عبر هانغتشو، وشينزن، وهونغ كونغ. وتغطي هذه الوجهات مناطق متعددة تشمل شرق، وشمال شرق، وجنوب، ووسط، وجنوب غرب الصين.

وتوفر الاتفاقية للعملاء ميزة حجز رحلات متعددة ضمن تذكرة واحدة، مع سياسة موحدة للأمتعة وشروط سعرية متسقة طوال الرحلة، بما يضمن تجربة سفر سلسة ومتكاملة. ومن خلال هذا التوسع، تعزز طيران الإمارات نطاق انتشارها داخل الصين، ما يسهم في دعم الربط الجوي للمسافرين بغرض الترفيه أو الأعمال، ويوفر وصولاً مريحاً إلى مراكز داخلية رئيسية مثل تشنغتشو، وتشانغتشون، وهايكو، وشيانغيانغ، وداتشو.

ويأتي توقيع اتفاقية الإنترلاين مع «لونغ إير» في إطار التزام طيران الإمارات المستمر بالسوق الصينية.

كانت الناقلة قد أطلقت العام الماضي رحلات إلى وجهتين جديدتين هما شينزن وهانغتشو، كما عززت عروضها من خلال تشغيل الدرجة السياحية الممتازة الحائزة جوائز على هذين الخطين، إلى جانب إعادة تشغيل طائرة الإيرباص A380 الشهيرة على رحلات شنغهاي.

وتخدم طيران الإمارات البر الرئيسي للصين منذ عام 2004، وتشغّل اليوم رحلات إلى 5 مدن رئيسية بواقع 49 رحلة أسبوعياً إلى بكين، وشنغهاي، وغوانزو، وشينزن، وهانغتشو، باستخدام مزيج من طائرات الإيرباص A380، والإيرباص A350، والبوينج 777.

وإلى جانب «لونغ إير»، ترتبط طيران الإمارات أيضاً بشراكات مع خطوط جنوب الصين الجوية، والخطوط الجوية الصينية «إير تشاينا»، وخطوط سيتشوان الجوية، ما يتيح للعملاء الوصول إلى أكثر من 110 وجهات داخل الصين إلى جانب شبكة طيران الإمارات، عبر بواباتها الخمس الحالية.

Follow us @Emirates: