صندوق خليفة يفتح باب التسجيل في المخيم الصيفي «فينشوريست» لتطوير الألعاب

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع فتح باب التسجيل بالمخيم الصيفي «فينشوريست» بنسخته الثامنة، مستهدفاً الطلاب والطالبات الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً.

ومن المقرر إقامة المخيم هذا الصيف لمدة خمسة أيام، في الفترة من 7 إلى 11 يوليو 2025 بمقر أبوظبي 42 (ميناء زايد بأبوظبي).

ودعا الصندوق العقول الشابة الطموحة إلى الاستفادة من هذه الفرصة القيمة، والمشاركة في تجربة تعليمية ملهمة، علماً بأن باب التسجيل مفتوح الآن حتى تاريخ 30 يونيو.

ويسعى المخيم إلى تعزيز مهارات الشباب وتمكينهم في مجالات التكنولوجيا وتطوير الألعاب، حيث يقدم برنامجاً تدريبياً مقسماً إلى مسارين وفق الفئة العمرية.

يركز المسار الأول (13 - 15 سنة) على بناء الأسس في البرمجة وتطوير الألعاب، بينما يتيح المسار الثاني (16 - 18 سنة) للمشاركين التعمق في تطوير الألعاب المتقدم.

ويتيح البرنامج التعليمي في «فينشوريست» للمشاركين فرصة استكشاف عالم تطوير الألعاب في بيئة تعليمية تجمع بين التسلية والفائدة، وتشجعهم على العمل الجماعي وتعزز لديهم روح الفريق، وتحفز قدراتهم على التفكير الريادي والإبداعي، وطرح أفكار مبتكرة وحلول عملية تواكب التوجهات الحديثة للسوق، وتلبي احتياجاته.

وسيُنتظم هذا المخيم بإشراف عدد من المعلمين المتخصصين في مجال تطوير الألعاب لدعم الطلاب في جوانب البرمجة وتطوير المشاريع.

وقالت موزة الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة: «يتجاوز المخيم كونه مجرد برنامج تعليمي، فهو يمثل بيئةً ديناميكية تسهم في تعزيز الإبداع، وتنمية المهارات التقنية، والعمل الجماعي، والتفكير الريادي، مع تزويد المشاركين بخبرة تطوير الألعاب.

ويُمكّن هذا النهج جيل الشباب الإماراتي المشارك من صقل مهاراتهم وتطوير أفكار مبتكرة تلبي احتياجات السوق المستقبلية، وفق رؤية تهدف إلى تعزيز الابتكار في أبوظبي انطلاقاً من إدراكنا بدورهم الحيوي في قيادة منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما في مجال تطوير الألعاب.

ويمثل المخيم أيضاً منصةً لتمكين المشاركين وإعدادهم لفرص العمل الحر ووظائف المستقبل في قطاع الألعاب».

وانطلق المخيم الصيفي في عام 2022، قد حقق إنجازات متميزة، حيث استقطب حتى الآن 750 طالباً إماراتياً شاركوا في برامجه التدريبية المكثفة، وتوّجت مشاركتهم بالحصول على شهادة تدريب مرموقة من جامعة ستانفورد، ما يعكس جودة المحتوى الأكاديمي.