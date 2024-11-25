" انتيريرز الإمارات" تحتضن روعة ألوان الطبيعة الهادئة مع مجموعة Minted Escape

تدعوكم "انتيريرز الإمارات" إلى رحلةٍ آسرة في عالمٍ يغمره الهدوء والأناقة، وتجسده أحدث تشكيلة Minted Escape، وهي كفيلة بتحويل كل منزلٍ إلى وجهةٍ ذات أجواءٍ مريحة توحي بها تدرجات اللون الأخضر النعناعيّ الهادئة. هذه التشكيلة الجديدة مصمّمة بدقّةٍ وخبرة لتستحضر صفاء الطبيعة إلى داخل كل بيت، ومنح العملاء فرصة مثالية للاستمتاع بملاذٍ شخصيّ عنوانه الهدوء، ولاسيما في هذه الفترة المزدحمة بالانشغالات التي يفرضها موسم العطلات والأعياد.

تتمحور تشكيلة Minted Escape حول اللون الأخضر النعناعي وتدرجاته، الذي يثير الأحاسيس الهادئة ويمنح المكان شعوراً بالتوازن والانتعاش. هذا اللون، الذي يضيف لمسة من التجدد، يتناغم بسلاسة مع الألوان المستوحاة من الطبيعة والمفروشات الفاخرة، ليخلق بيئة داخلية مليئة بالسلام والراحة. القطع الاستثنائية من Bernhardt، التي تحمل خبرة تمتد لأكثر من 135 عاماً، تأتي في طليعة هذه التشكيلة بفضل الحِرفية الفائقة والجودة العالية، مع لمسات دقيقة من اللون الأخضر التي تضفي على التصاميم الداخلية لمسة من الأناقة والهدوء، مما يجعلها مثالية للباحثين عن التميز والراحة في كل زاوية من منزلهم.

رائد ديبس، الرئيس التنفيذي لشركة "انتيريرز الإمارات"، صرّح قائلاً: تشكيلة Minted Escape تمنح عملاءنا فرصة لاستكشاف قوة الطبيعة الهادئة وجعلها جزءاً من حياتهم اليومية." وأضاف: "من خلال دمج اللون الأخضر النعناعي الرقيق مع قطع الأثاث المصممة بدقة، ابتكرنا بيئة تعكس الهدوء والأناقة وتضفي إحساساً بالتجدد في المساحات الداخلية."

من غرف المعيشة المريحة إلى غرف النوم الفسيحة، تجسد تشكيلة Minted Escape الأسلوب السليم في كيفية دمج اللون الأخضر النعناعي بأيّ تصميمٍ داخليّ. تتميّز التشكيلة الجديدة بطبقاتٍ مستوحاة من النباتات والألوان الطبيعية المحايدة والتصاميم المتوازنة، لتوحي بإلهامٍ منعش للمساحات. إذا كنتم ترغبون في إعادة تجديد أي مساحة أو تصميم منزل بأكمله، تشكيلة Minted Escape هي الخيار المثالي. تمزج بين الأناقة والراحة والهدوء بأسلوب مبتكر يجمع بين التفاصيل الدقيقة والإحساس بالتوازن.

تتزامن تشكيلة Minted Escape مع موسم العطلات والأعياد، مما يجعلها الخيار الأمثل للعملاء الذين يتطلعون إلى تجديد منازلهم ودمج جمال الطبيعة وألوانها وطاقاتها العلاجية في مساحاتهم. اللون الأخضر النعناعي، الذي يشكل أساساً متعدد الاتجاهات، يتناغم بشكل رائع مع مجموعة متنوعة من الأساليب، من البسيط إلى الكلاسيكي، بفضل هدوئه الذي ينشر الأجواء المريحة.

اكتشفوا روعة الهدوء مع تشكيلة Minted Escape المتوفرة الآن في معارض "انتيريرز الإمارات". للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.interiorsfurniture.com