"انتيريرز الإمارات" تكشف عن تشكيلة Tresor المبهرة من "مجموعة جيورجيو"

مع اقتراب نهاية العام وبدء موسم الاحتفالات والاستعداد للعام الجديد، تقدم "انتيريرز الإمارات" مجموعة Tresor من "جيورجيو" التي طال انتظارها في صالات عرضها المنتشرة عبر الإمارات. "جيورجيو" هي رمز للفخامة الإيطالية الخالدة، وتأتي هذه التشكيلة الجديدة كتحفة فنية تعكس التزام العلامة بالحرفية الدقيقة والتفاصيل الاستثنائية، مقدمة مزيجاً رائعاً من الأناقة والفخامة لتلبية أذواق العملاء الراقية.

تتميز تشكيلة Tresor بفرادتها وجمالها من خلال التناغم الرائع بين الخطوط المنحنية والقطع المنجّدة بعناية، حيث تم تصميمها بأسلوب عصري يعكس الأناقة والحداثة. المنحنيات المتتالية تساهم في خلق أشكال فاخرة تضفي أجواءً دافئة وجذابة على أي مساحة. كل قطعة في هذه التشكيلة مصنوعة من أجود المواد ومزينة بتفاصيل من الفولاذ المقاوم للصدأ، مما يعكس التزام "مجموعة جيورجيو" بتقديم تصاميم تجمع بين الحرفية الاستثنائية والجمال الخالد.

منذ عام 2006، أصبحت "انتيريرز الإمارات" الوجهة الحصرية لـ "مجموعة جيورجيو" في المنطقة، حيث تميزت بتقديم تشكيلات مختارة من تصاميم هذه العلامة الراقية. تُعد تشكيلة Tresor أحدث تجسيد لهذه الشراكة الناجحة والمستمرة، مما يعزز مكانة "انتيريرز الإمارات" كوجهة أساسية للتصاميم الداخلية الفاخرة.

قال رائد ديبس، الرئيس التنفيذي لشركة "انتيريرز الإمارات": "تجسد تشكيلة Tresor أرقى معايير الفنون الإيطالية، حيث تمزج ببراعة بين الأناقة الخالدة والوظائف العملية الحديثة يسعدنا تقديم هذه التشكيلة المميزة في صالات العرض الخاصة بنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، تأكيداً على استمرار تعاوننا المستمر مع هذه العلامة الفاخرة لتقديم أرقى ما في عالم الأثاث الفاخر لعملائنا".

بالإضافة إلى تشكيلة Tresor، يمكنكم استكشاف مجموعة واسعة من القطع الرائعة والمتنوعة التي تقدمها "مجموعة جيورجيو" عبر "انتيريرز الإمارات"، بما في ذلك مجموعة Dune للأثاث الخارجي العصري الذي يعيد تعريف جمال الحياة في الهواء الطلق، ومجموعة Mirage الخاصة بغرف المعيشة الأنيقة التي تضيف لمسة من الفخامة لأي مساحة داخلية، ومجموعة Infinity التي تضم مكاتب وكراسي متميزة تجمع بين الأناقة والعملية، وكذلك مجموعة Moonlight التي تقدم قطع أثاث فاخرة لغرف النوم، مما يعزز الأجواء الهادئة والمريحة.

تدعوكم "انتيريرز الإمارات" لاكتشاف تشكيلة Tresor عن قرب والغوص في عالم الحرفية الفاخرة التي تتميز بها "مجموعة جيورجيو". يمكنكم زيارة معارضنا في جميع أنحاء الإمارات أو التصفح عبر موقعنا الإلكتروني للاستمتاع بتجربة تصميم داخلي متميزة، إلى جانب مجموعة واسعة من أبرز العلامات التجارية الفاخرة التي تناسب جميع الأذواق.

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