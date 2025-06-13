«الاتحاد لائتمان الصادرات» تحصد جائزة «صفقة العام»

شاركت «الاتحاد لائتمان الصادرات» في مؤتمر «تي إكس إف غلوبال 2025» كراعٍ إستراتيجي للحدث، الذي اختتم أمس في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن بمشاركة 1500 من خبراء وقادة وكالات ائتمان الصادرات وتمويل المشاريع من مختلف أنحاء العالم.

وتم خلال الحدث، تكريم «الاتحاد لائتمان الصادرات» بجائزة «صفقة العام» تقديراً لدورها الرائد في دعم صادرات شركة «ترافيغورا»، واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في قطاع السلع، وذلك في إطار تعاون بين «الاتحاد لائتمان الصادرات»، و«مكتب أبوظبي للصادرات»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«ناتيكسيس للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار».

وقالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات إن مشاركتنا في المؤتمر تعكس التزامنا الراسخ بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية وسعينا المستمر لمواكبة تطورات سوق العمل حول العالم، باعتباره منصة رئيسية في قطاع تمويل الصادرات، كما يؤكّد حصولنا على جائزة «صفقة العام» الدور الحيوي الذي تؤديه الشركة في دعم الصادرات غير النفطية للإمارات عبر تقديم حلول تمويلية مرنة ومبتكرة تسهم في تعزيز نمو الاقتصاد وتدعم تنويع الصادرات الوطنية.