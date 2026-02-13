665.5 مليوناً أرباح «بريسايت» خلال 2025

سجلت شركة بريسايت إيرادات قدرها 3.03 مليارات درهم للسنة المالية 2025، بما يمثل نمواً بنسبة 36.9% على أساس سنوي، متجاوزة توقعات المحللين المجمعة من قبل الشركة. وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 23.5% لتصل إلى 785 مليون درهم، بينما ارتفع صافي الأرباح بعد الضرائب بنسبة 8.6% لتصل إلى 665.5 مليون درهم. وارتفعت الإيرادات العضوية بنسبة 25%.

واختتم الربع الأخير عاماً متميزاً بإيرادات قوية بلغت 1.29 مليار درهم، بزيادة نسبتها 23.6% على أساس سنوي، وأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بلغت 407.6 ملايين درهم، بزيادة 11.3%.

وشكلت الأسواق الدولية محركاً متزايد الأهمية لنمو بريسايت في عام 2025، إذ ارتفعت الإيرادات من الأسواق خارج الإمارات بنسبة 130% على أساس سنوي لتصل إلى 1.17 مليار درهم، بما يمثل 38.5% من إجمالي الإيرادات السنوية، مقارنة بـ23% في عام 2024.

وفي الربع الأخير وحده، ارتفعت الإيرادات الدولية بنسبة 55% على أساس سنوي وشكلت 46.5% من إيرادات هذا الفصل.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «بريسايت»، إن تفوق «بريسايت» في أدائها خلال عام 2025 يظهر ما يمكن تحقيقه عندما تقترن الإستراتيجية الواضحة مع التنفيذ القوي، ومع مضي دولة الإمارات في بناء الذكاء كـبنية تحتية وطنية، تواصل بريسايت تحويل قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى أنظمة قابلة للتوسع تسهم في دفع النمو طويل الأجل وتعزيز القدرة التنافسية. وأكد معاليه أن التقدم المحرز على المستويين المحلي والدولي خلال العام يساهم بترسيخ أساس قوي لتحقيق نمو مستدام وخلق قيمة دائمة للمساهمين والحكومات والمجتمع.