«هايتونغ إنترناشونال» تمنح شركات أدنوك المُدرجة تصنيفاً إيجابياً



أعلنت «هايتونغ إنترناشونال»، إحدى أكبر شركات الوساطة الاستثمارية في الصين، بدء إصدار تقارير تحليل استثماري لجميع الشركات الست التابعة لـمجموعة «أدنوك» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث منحت كل شركة تصنيفاً إيجابياً بمستوى «أداء يفوق التوقعات».

وتضم الشركات التي يشملها التقييم «أدنوك للتوزيع»، و«أدنوك للحفر»، و«أدنوك للغاز»، و«أدنوك للإمداد والخدمات»، و«بروج»، و«فيرتيغلوب».

وقالت «هايتونغ إنترناشونال»، إن هذه الشركات تمثل المستفيد الرئيسي من 4 توجهات استراتيجية خلال العقد الحالي، تشمل، نمو منظومة الطاقة في دولة الإمارات، وزيادة الاستهلاك المحلي، وتسارع تبنّي حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والتحوّل نحو خفض الانبعاثات.

ويعكس تصنيف «أداء يفوق التوقعات»، تقديرات «هايتونغ إنترناشونال»، بأن تحقق شركات «أدنوك» المُدرجة أداءً يفوق متوسط أداء نظرائها في القطاع الـ 12 إلى 18 شهراً المقبلة.

وحددت الشركة أهدافاً سعرية لأسهم الشركات الست، تشير إلى إمكانية تحقيقها لمتوسط ارتفاع يتجاوز 26% مقارنة بالأسعار الحالية في السوق.