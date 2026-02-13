الصكوك الوطنية تطلق دليلاً رقمياً على «شات جي بي تي»

أطلقت «الصكوك الوطنية»، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، دليلاً رقمياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي على منصة «شات جي بي تي» ChatGPT لمساعدة العملاء في التعرف على خيارات الإدخار والاستثمار التي توفرها.

وتعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المؤسسات المالية في الدولة، وتتماشى مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031. ويجسد الدليل الرقمي الجديد التزام الصكوك الوطنية بالابتكار، والتبني المسؤول للتكنولوجيا، وتوفير حلول رقمية مبتكرة تدعم المستخدمين في الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها.

يوفر الدليل الرقمي للمستخدمين منصة تفاعلية غنية بالمعلومات لاستيعاب المفاهيم المالية الأساسية، واستكشاف خيارات الادخار والاستثمار التي تقدمها الصكوك الوطنية، والإطلاع على المعلومات التي يحتاجونها لفهم خطط الإدخار المتاحة بشكل أفضل. كما تقدم «الصكوك الوطنية» من خلاله وسيلة جديدة تربط المستخدمين بالقنوات الرسمية للشركة لطرح أي استفسارات إضافية.

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: «بات استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم تجارب العملاء جزءاً لا يتجزأ من هوية الصكوك الوطنية؛ حيث تشكل هذه التكنولوجيا أداة عملية لتبسيط التفاعلات اليومية وتسهيل الوصول إلى المعلومات.

ويكتسب الدليل الرقمي الجديد أهميته من تنامي الاهتمام بمنصات الذكاء الاصطناعي مثل شات جي بي تي، التي تستقطب ملايين المستخدمين إليها يومياً للبحث عن المعلومات والإرشادات».

وأردف العلي: «يشكل دليلنا الرقمي الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي خطوة أولى في مسار التفاعل الرقمي الذي تسعى الصكوك الوطنية لتكريسه على نطاق أوسع في نموذج عملها. كما يعكس تركيزنا الاستراتيجي على الشفافية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات؛ ونسعى من خلال هذا الدليل إلى جعل تجربة الادخار أكثر وضوحاً وسهولة للجميع».