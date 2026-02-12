1.8 مليار درهم أرباح «العربية للطيران» قبل الضريبة 2025

أعلنت «العربية للطيران» عن تحقيق أقوى نتائج مالية وتشغيلية منذ انطلاق الشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وحققت «العربية للطيران» أرباحاً صافية قياسية قبل حساب الضريبة 1.8 مليار درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بزيادة 14% مقابل 1.6 مليار درهم 2024، وتجاوز إجمالي حجم إيرادات المجموعة 7.78 مليارات درهم بنمو 15% مقابل 6.76 مليارات درهم في العام السابق.

وواصلت «العربية للطيران» تنفيذ استراتيجيتها التوسعية خلال 2025 بإضافة 30 وجهة جديدة عبر مراكز عملياتها التشغيلية، وأسهم هذا التوسع الاستراتيجي في زيادة السعة التشغيلية للشركة 10%، وزيادة إجمالي عدد المسافرين 16% إلى 21.8 مليون مسافر عبر جميع مراكز عمليات الشركة التشغيلية.

وارتفع معدل إشغال المقاعد (نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة) 4% إلى 85%.

وأوصى مجلس إدارة «العربية للطيران» بتوزيع 30% من رأس مال الشركة أرباحاً للمساهمين، أي بمقدار 30 فلساً لكل سهم. وتم تقديم هذا المقترح عقب اجتماع مجلس إدارة الشركة، حيث سيتم طرح هذه التوصية للتصديق عليها من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل.

أداء قوي

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «شهد عام 2025 أقوى أداء مالي وتشغيلي في تاريخ الشركة، حيث جاء مدفوعاً بتنفيذ استراتيجية النمو الطموحة والثقة المستمرة التي يوليها متعاملونا لخدماتنا المتميزة. وقد تمكنا من تحقيق الربحية مع توسيع شبكة وجهاتنا وتعزيز السعة الاستيعابية والكفاءة التشغيلية عبر المجموعة، بما يؤكد متانة نموذج الأعمال الذي تتبعه الشركة، ويعكس كفاءة وتميز فريقنا الإداري».

وأضاف: «وبالرغم من التحديات التي شهدها 2025، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، واستمرار التضخم والاضطرابات في سلاسل التوريد، واصلنا تركيزنا في تعزيز الكفاءة التشغيلية والتركيز على تقديم قيمة استثنائية لمتعاملينا. وقد أسهم هذا النهج في توسيع قاعدة متعاملينا، وتعزيز حضورنا في الأسواق الرئيسية، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد لمساهمينا. كما واصلنا الاستثمار في توسيع أسطولنا وتعزيز شبكة وجهاتنا، تمهيداً لمرحلة جديدة من النمو المستدام».

وخلال الربع الأخير المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2025، سجلت «العربية للطيران» أرباحاً صافية بلغت 405 ملايين درهم، بزيادة 15% مقابل 351 مليوناً للفترة نفسها من 2024. وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من 2025 بنحو 26% لتصل إلى 2.12 مليار درهم، مدفوعة بزيادة قدرها 22% في أعداد المسافرين، حيث نقلت الشركة على متن رحلاتها أكثر من 5.7 ملايين، وارتفع معدل إشغال المقاعد للربع الأخير من العام 5% إلى 87%، ما يعكس الطلب المستدام على خدمات «العربية للطيران».

زيادة الأسطول

وتم إضافة 9 طائرات جديدة إيرباص A320 إلى الأسطول خلال 2025، منها 5 طائرات حديثة من طراز A320neo ضمن طلبية الشركة البالغة 120 طائرة، إلى جانب 4 طائرات من طراز A320ceo مستأجرة طويلة المدى.

وبلغ إجمالي حجم الأسطول 90 طائرة إيرباص A320 وA321 عبر جميع المراكز التشغيلية حتى 31 ديسمبر 2025، باستثناء 5 طائرات مستأجرة لفترة قصيرة المدى لدعم الطلب المتزايد خلال موسم الذروة عبر جميع العمليات التشغيلية للمجموعة.

وأضافت الشركة 30 وجهة جديدة إلى شبكة وجهاتها العالمية خلال 2025، ليصل إجمالي عدد وجهات المجموعة إلى 219 وجهة انطلاقاً من جميع مراكز عملياتها التشغيلية في دولة الإمارات، والمغرب، ومصر، وباكستان.

وارتفعت السعة الاستيعابية للمجموعة خلال 2025 بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي.