14.4 مليار درهم أرباح «إي آند» في 2025 بنمو 33.6%

قفزت أرباح «إي آند»، بنسبة 33.6% في العام 2025 إلى 14.4 مليار درهم، مقارنة بأرباح قدرها 10.75 مليارات درهم، تم تحقيقها خلال العام 2024، وذلك بفضل الأداء التشغيلي القوي والعائد من بيع بعض موجودات الشركة، وبلغ العائد على السهم 1.65 درهم مقارنة بـ 1.24 درهم في العام السابق.

وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 15.8% لتصل إلى 23.2 مليار درهم.

كما حققت نمواً استثنائياً للإيرادات في جميع قطاعات الأعمال، حيث ارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 23.1% لتصل إلى 72.9 مليار درهم.

وقالت الشركة: «في ما يخص الإمارات يستند النمو القوي في الإيرادات إلى الكفاءة التشغيلية، وعروض الباقات المبتكرة، والشبكات المتطورة، وتجربة العملاء المتميزة، في ظل مناخ اقتصادي صحي، ويرجع النمو في قطاع «إي آند إنترناشيونال» بشكل رئيسي إلى توحيد نتائج أعمال مجموعة اتصالات «إي آند بي بي إف»، والنمو بالعملة المحلية في كل من مصر وباكستان، إضافة إلى ارتفاع قيمة صرف الدرهم المغربي مقابل الدرهم الإماراتي».

كما حافظت القطاعات الرقمية على تحقيق نمو مزدوج الرقم نتيجة الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية.