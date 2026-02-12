22.3 مليار درهم أرباح «إعمار العقارية» في 2025 بنمو 28%

الشركة توصي بإبقاء على توزيعات الأرباح بواقع درهم عن كل سهم

80.4 مليار درهم المبيعات العقارية الأعلى في تاريخ الشركة



155 مليار درهم الإيرادات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز



13.6 مليار درهم أرباح «إعمار للتطوير» بنمو 40%



6.3 مليارات إيرادات مراكز التسوق والتجزئة والتأجير التجاري بزيادة 13%



4.2 مليارات درهم إيرادات قطاعات الضيافة والتسلية والترفيه



أعلنت إعمار العقارية تسجيلها نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال السنة المالية 2025، مدفوعة بالطلب المستمر عبر قطاعات أعمالها الرئيسية. وأسهم تنوع محفظة إعمار، وتركيزها الاستراتيجي على الجودة، والارتقاء بتجربة العملاء في تعزيز الأداء المالي والتشغيلي المحقق حالياً.

وحققت الشركة صافي ربح 22.3 مليار درهم خلال عام 2025 بزيادة 28% عن عام 2024، وحققت الشركة أعلى إيرادات سنوية لها على الإطلاق بقيمة 49.6 مليار درهم (13.5 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 40% مقارنة بعام 2024.

وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 25.6 مليار درهم (7 مليارات دولار)، بنمو نسبته 33%. كما بلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب 25.7 مليار درهم (7 مليارات دولار )، محققاً نمواً بنسبة 36%.

وأوصى مجلس الإدارة بالإبقاء على توزيعات الأرباح عند نسبة 100% من رأس المال للعام 2025، بواقع درهم واحد للسهم الواحد.

وسجلت إعمار أعلى مبيعات عقارية لها على الإطلاق بقيمة 80.4 مليار درهم (9.12 مليارات دولار)، بزيادة 16% مقارنة بالعام 2024 الذي بلغت فيه المبيعات 69.5 مليار درهم.

وبلغ إجمالي الإيرادات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز 155 مليار درهم (42.1 مليار دولار) حتى 31 ديسمبر 2025، بزيادة سنوية قدرها 39%.

وتمتلك إعمار رصيداً كبيراً ومتنوعاً من الأراضي بمساحة تقارب 618 مليون قدم مربعة، منها نحو 344 مليون قدم مربعة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

إعمار للتطوير

قفز صافي أرباح شركة إعمار للتطوير بنسبة 40% لتصل إلى 13.6 مليار درهم خلال عام 2025، وارتفعت الإيرادات بنسبة 44% لتصل إلى 27.48 مليار درهم، فيما بلغت الأرباح قبل احتساب الضريبة 15.49 مليار درهم بنمو 52%.

وأعلنت الشركة أعلى مبيعات عقارية لها على الإطلاق بقيمة 71.1 مليار درهم بنمو 9%، واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح بنسبة 100% من رأس المال بقيمة 4 مليارات بواقع درهم واحد للسهم الواحد، وهي الأعلى في تاريخ الشركة بزيادة نسبتها 47% مقارنة بعام 2024.

العمليات الدولية

وحققت العمليات الدولية لشركة إعمار أداء إيجابياً خلال العام 2025، حيث بلغت المبيعات 9.3 مليارات درهم (2.5 مليار دولار) بزيادة 124%، فيما بلغت الإيرادات 2.6 مليار درهم (0.7 مليار دولار)، مدعومة بالعمليات من مصر والهند.

مراكز التسوق والضيافة

وبلغت إيرادات مراكز التسوق والتجزئة والتأجير التجاري 6.3 مليارات درهم بزيادة نسبتها 13% عن عام 2024، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 5.5 مليارات درهم (1.5 مليار دولار) بارتفاع 17%، فيما بلغ متوسط الإشغال 98%.

وبلغت إيرادات قطاعات الضيافة والتسلية والترفيه 4.2 مليارات درهم (1.1 مليار دولار )، بارتفاع نسبته 12% مقارنة بالعام السابق. وحافظت الفنادق في الإمارات على متوسط إشغال بلغ 82%.