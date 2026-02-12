بحضور أحمد بن سعيد.. "الإمارات دبي الوطني" يُكرّم المحاسبين المعتمدين

بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، كرّم مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني كوكبة جديدة من موظفيه المهنيين الموهوبين من المواطنين الإماراتيين، الذين حصلوا بنجاح على شهادات اعتماد دولية كمحاسبين قانونيين معتمدين من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز "ICAEW" وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA).وأشاد مجلس إدارة البنك بالتفاني والمثابرة التي أظهرها المحاسبون الإماراتيون المعتمدون في تحقيق هذا الإنجاز المهني البارز. كما يعكس هذا النجاح التزام بنك الإمارات دبي الوطني المستمر برعاية المواهب الوطنية وتطويرها، فضلاً عن تعزيز الكفاءات القيادية في القطاع المالي داخل الدولة.

وقال باتريك سوليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، : "من دواعي فخرنا البالغ الاحتفاء بزملائنا الإماراتيين الذين حصلوا على هذه المؤهلات الرفيعة. إن إنجازاتهم تمثل مزيجاً بين التفوق الأكاديمي والانضباط والمرونة المطلوبة من قادة المستقبل في القطاع المالي." وأضاف "إننا في بنك الإمارات دبي الوطني لانزال نواصل العمل على إعداد كوكبة من الكفاءات الإماراتية الموهوبة لتولي أدوار قيادية مستقبلاً، وتأتي هذه الإنجازات التي نشهدها اليوم تأكيداً على نجاح رؤيتنا طويلة الأمد لتنمية وتأهيل هذه المواهب ، "ويفخر بنك الإمارات دبي الوطني بالإعلان عن أن نسبة كبيرة من المحاسبين الإماراتيين المؤهلين من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW) في الإمارات قد تلقوا تدريبهم وتأهيلهم من خلال برنامج التطوير المهني الداخلي للمجموعة. ولدينا حالياً 15 محاسباً قانونياً معتمداً من المواطنين الإماراتيين الحاصلين على اعتماد من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW)، بالإضافة إلى 3 مواطنين إماراتيين مؤهلين من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA)، إلى جانب عدد كبير آخر من المواطنين الذين يسعون للحصول على مؤهل جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA).

وقالت إيمان عبدالرزّاق، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات والمسؤول الرئيسي للموارد البشرية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "إن تطوير المواهب الإماراتية يأتي في صميم استراتيجية الموارد البشرية لدينا. كما أن التفاني الذي أظهره هؤلاء المحترفون الشباب يُعدّ مصدر إلهام حقيقي، ونحن ملتزمون بتزويدهم بالأدوات والتوجيه والفرص التي يحتاجون إليها لتحقيق التميّز. واليوم، يعكس نجاح هؤلاء من النخبة، قوة وجدوى برنامج التطوير المهني الداخلي لدينا، ويدعم جهودنا المستمرة في إعداد وتأهيل الجيل القادم من القادة الإماراتيين في القطاع المالي."