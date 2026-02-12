146.9 مليار دولار القيمة الإجمالية لأدوات الدين في ناسداك دبي

رحبت ناسداك دبي بالإدراج الثانوي لسندات بقيمة 150 مليون دولار صادرة عن شركة «يونايتد تيرا إنتربرايسز بي إل سي»، وهي شركة تمتلك محفظة متنوعة من مشاريع الطاقة التقليدية والمتجددة، في أول إدراج للشركة في البورصة.

وتستحق سندات الدين غير المضمونة من فئة الديون ذات الأولوية في 10 سبتمبر 2030، بمعدل فائدة سنوي قدره 11.5% تدفع على أساس نصف سنوي. وقد منحت السندات رمز التعريف الدولي ISIN: USH8969NAA12، وتم إدراجها وقبولها للتداول في ناسداك دبي، مع تسويتها عبر أنظمة الإيداع والتسوية الدولية، بما في ذلك «يوروكلير Euroclear»، و«كليرستريم بانكينغ Clearstream Banking»، وشركة الإيداع الائتماني «The Depository Trust Company DTC».

ومع هذا الإدراج، تجاوزت القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي حتى تاريخه 146.9 مليار دولار، ما يعكس النمو المستمر لناسداك دبي مركزاً دولياً رائداً لإدراج أدوات الدخل الثابت.

وقرع بيتر كريمبن، الرئيس التنفيذي لشركة «يونايتد تيرا إنتربرايسز» جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، بحضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من الجانبين.

إنجاز

وقال بيتر كريمبن، الرئيس التنفيذي لشركة «يونايتد تيرا إنتربرايسز»: يعد إدراج السندات في ناسداك دبي إنجازاً مهماً للشركة. وباعتباره إدراجاً ثانوياً إلى جانب إدراجها في فرانكفورت، فإنه يعزز حضور «يونايتد تيرا» «وإصداراتها عبر اثنين من أبرز المراكز المالية العالمية، ويسهم في تعزيز حضورنا في الأسواق الدولية».

الطلب المستمر

قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «يعكس الإدراج الأول لشركة «يونايتد تيرا» الطلب المستمر من جهات الإصدار الدولية على أسواق رأس المال لأدوات الدين في ناسداك دبي. وتواصل منصتنا دعم مجموعة متنوعة من أدوات الدخل الثابت، بما يوفر لجهات الإصدار وصولاً فعالاً إلى قاعدة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، مدعومة بإطار تنظيمي قوي ومعايير تسوية دولية».