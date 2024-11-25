غرف دبي تدعم القطاع الخاص في تطوير تجربة العملاء

نظّمت غرف دبي ندوة "الخدمة المتميزة" على مدى يومين بهدف تمكين شركات القطاع الخاص من تطوير تجربة العملاء واستشراف آفاقها وتوجهاتها المستقبلية، ومواكبة أبرز المستجدات وأفضل الممارسات العالمية المرتبطة بمعايير وجودة الخدمات في كافة قطاعات الأعمال.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم عن الغرف، تعرف المشاركون في الندوة على برنامج الخدمة المتميزة الذي تتيح غرف دبي من خلاله للقطاع الخاص فرصة تقييم تجربة وخدمة المتعاملين خلال تقارير المتسوق السري، حيث تتلقى الشركات المسجلة في البرنامج زيارات مفاجئة من المتسوق السري، وتستقبل تقارير تقييمية خلال كل ربع من العام.

وأصدرت الغرف خلال النصف الأول من العام الحالي 3,934 تقرير متسوق سري للشركات المشاركة في البرنامج حيث تحصل الشركات المشاركة في البرنامج على تقارير فصلية من المتسوق السري تحدد نقاط القوة وجوانب التحسين والتطوير في الخدمات والعلامة التجارية.

ويغطي البرنامج قطاعات متعددة منها مراكز التسوق وقطاع الترفيه والضيافة، وتجار التجزئة المتخصصين، وقطاعي الصحة والرفاهية والهايبرماركت وتجار الأزياء بالإضافة إلى الخدمات الرقمية وقطاع الخدمات.

ويتم تقييم الشركات التي تتقدم للمشاركة في البرنامج في معايير اعتُمدت وفق أفضل الممارسات العالمية وتشمل شكل ومظهر فرع الشركة، والسلامة والصحة والرفاهية، والسياسات والمعايير، والموظفين، وتوصيل الخدمة، وآلية دفع وتسديد المعاملات، والخدمات التي تستهدف أصحاب الهمم، وقياس سعادة المتعاملين، والإضافة النوعية للخدمات المقدمة من ضمنها التواجد والحضور الرقمي.

وتندرج الندوة التي حضرها حوالي 200 مشارك في إطار برنامج الخدمة المتميزة الذي أطلقته غرف دبي العام الماضي لتعزيز ثقافة خدمة العملاء الاستثنائية وإثراء تجاربهم، وتحسين ممارسات القطاع الخاص والارتقاء بأدائهم في مجال خدمة العملاء.

وتضمنت الندوة التي عقدت في مقر غرف دبي لمدة يومين جلسات حوارية تفاعلية، مما وفّر للشركات فرصةً نوعية لاكتساب رؤى معمقة قدمها خبراء محليون ودوليون في مجال التميز المؤسسي، والتعرف على أبرز الخبرات والابتكارات والنماذج العملية الخاصة بتطوير تجارب العملاء المتكاملة.

وشهدت فعاليات الندوة استعراض أفضل الممارسات في إدارة تجربة العملاء واستشراف آفاقها المستقبلية، بما يشمل دور الذكاء الاصطناعي والقنوات المتعددة في تعزيز التعامل المباشر مع العميل، كما تم بحث أطر وآليات تطوير الثقافة المؤسسية المرتكزة على خدمة العملاء ومستقبل مراكز الاتصال، مع مناقشة معايير قياس تجربة العملاء وتقييم مستويات الخدمة وغيرها من القضايا المرتبطة بالتميز في خدمة العملاء.

اس / جو