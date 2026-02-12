المصرف المركزي وسلطة النقد في هونغ كونغ يعززان التعاون المالي وترابط الأسواق

عقد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسلطة النقد في هونغ كونغ، اجتماعهما الثالث في أبوظبي، برئاسة معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وإيدي يو، الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المشتركة الرامية الى تطوير التعاون وترسيخ الروابط بين قطاعي الخدمات المالية في الجانبين، بما يجسّد عمق الشراكة المؤسسية والرؤى التنظيمية فيما بينهم.

وجاء الاجتماع استكمالاً للنتائج الإيجابية التي تحققت خلال الاجتماع الثاني الذي استضافته هونغ كونغ في ديسمبر 2024، حيث ناقش الطرفان مجموعة من الموضوعات، شملت ربط أسواق الدين العابرة للحدود، وأحدث التطورات في مجال الأصول الرقمية والترميز، والعملات الرقمية للبنوك المركزية، إلى جانب مناقشة تطوير الأطر التنظيمية للعملات المستقرة، وتمويل سلاسل التوريد.

حضر الاجتماع، أصحاب السعادة مساعدو المحافظ وعدد من كبار المسؤولين من الطرفين، مما يؤكد التزام المؤسستين على دفع التعاون المالي والفني لدعم استدامة النمو في القطاع المالي، وترسيخ أطر التنسيق المؤسسي على المستويين الاستراتيجي والتنفيذي.

وانضم مصرف الإمارات المركزي رسمياً إلى وحدة أسواق المال المركزية "Central Moneymarkets Unit"، وهي الجهة المركزية لإيداع الأوراق المالية في هونغ كونغ، وذلك في أعقاب مذكرة التفاهم الموقعة خلال الاجتماع السابق بشأن الربط بين أسواق الدين والبنية التحتية المالية ذات الصلة.

ويتيح هذا الانضمام لمصرف الإمارات المركزي والمستثمرين في دولة الإمارات الوصول المباشر الى أسواق رأس المال الصينية وأصولها المالية، وذلك بكفاءة أعلى وتكلفة أقل، مستفيدةً من البنية التحتية المتقدمة لهونغ كونغ.

كما تمثل هذه الخطوة تقدماً نحو تعزيز تكامل الأسواق والترابط المالي بين المنطقتين، وتوسيع آفاق الربط بين المراكز المالية العالمية.

وقال معالي خالد محمد بالعمى، إن التعاون المستمر مع سلطة النقد في هونغ كونغ يجسد التزاماً مشتركاً بتعزيز ترابط الأسواق المالية عبر الحدود، وتطوير الشراكات الدولية، كما يسهم انضمام مصرف الإمارات المركزي إلى وحدة أسواق المال المركزية في تمكين الوصول إلى أسواق رأس المال الآسيوية، وتعميق الروابط مع المراكز المالية العالمية الأخرى، بما يدعم تنويع آفاق الاستثمار للمشاركين في أسواق دولة الإمارات، ويرسخ مكانتها مركزا دوليا رائدا لأسواق رأس المال، مؤكدا العزم على مواصلة العمل المشترك لبناء أسواق مالية أكثر مرونة وترابط.

من جانبه قال إيدي يو، إن تعاون الجانبين يعكس رؤية مشتركة قائمة على دعم النمو وتعزيز الابتكار، كما أن انضمام مصرف الإمارات المركزي إلى عضوية وحدة أسواق المال المركزية يؤكد المكانة الريادية لهونغ كونغ مركزا عالميا بارزا لتعاملات الرنمينبي خارج الصين، وبوابة رئيسية للمستثمرين الدوليين الساعين للوصول إلى أسواق الصين وآسيا، متطلعا إلى مواصلة العمل مع مصرف الإمارات المركزي لدفع المبادرات الرئيسة التي جرى بحثها خلال الاجتماعات الثنائية المستمرة.